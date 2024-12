Vacanze di Natale ’90: ritorno al cinema in 4K con nuove emozionanti avventure

Dopo il grande successo del 2023, con oltre 60.000 spettatori affezionati tornati in sala per festeggiare la commedia cult “Vacanze di Natale”, si preannuncia un’altra emozionante stagione di festività con l’arrivo di “Vacanze di Natale ’90” dal 28 dicembre al 1° gennaio. Diretto da Enrico Oldoini e prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis in collaborazione con Nexo Studios, questo film, distribuito in 4K, promette di riportare i fan della saga più divertente di Natale in un viaggio indimenticabile attraverso le atmosfere degli anni ’90.

La prima clip in versione restaurata e rimasterizzata del film del 1990 è già disponibile online, permettendo agli spettatori di anticipare le risate e le emozioni che li attendono. La collezione MC2 Saint Barth propone abiti e accessori ispirati al film per coloro che desiderano vivere l’esperienza di “Vacanze di Natale ’90” anche al di fuori del cinema.

Il cast di “Vacanze di Natale ’90” è un mix esplosivo di talento e comicità, con Massimo Boldi, Christian De Sica, Ezio Greggio, Diego Abatantuono, Andrea Roncato, Corinne Clery, Moira Orfei, Giannina Facio e Maria Grazia Cucinotta che regalano interpretazioni indimenticabili in una serie di avventure al Palace di St. Moritz. Intrighi, segreti, intraprendenti tentativi di liberarsi delle mogli e scommesse sui cavalli, karakterizzano una commedia frizzante e coinvolgente.

Con un nuovo trailer online e la possibilità di partecipare ai VACANZE DI NATALE DAYS immergendosi completamente nello spirito degli anni ’90 con un dress code d’epoca, l’atteso ritorno al cinema di “Vacanze di Natale ’90” promette risate, emozioni e una cascata di ricordi per tutti gli amanti della cinematografia italiana.