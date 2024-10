Velocifero: arriva MOBSTER, lo scooter sportivo pensato per i giovani

Velocifero, produttore globale di soluzioni innovative per la mobilità, è pronto ad ampliare ulteriormente la sua già vasta gamma di veicoli con il lancio imminente del nuovo scooter sportivo MOBSTER. Ideato e disegnato da Alessandro Tartarini, il MOBSTER si distingue per il suo design accattivante e la sua versatilità, destinata a catturare l’attenzione di un pubblico giovane e dinamico.

Il Velocifero MOBSTER sarà disponibile in due versioni con motori termici: 125cc e 180cc. Entrambe le versioni offrono prestazioni eccellenti grazie ai loro motori monocilindrici a 4 tempi, 4 valvole, raffreddati ad acqua. La versione da 125cc eroga una potenza di 8,9 kW e una coppia massima di 11,7 Nm, mentre la versione da 180cc raggiunge i 13,2 kW e 15,7 Nm di coppia, garantendo una guida reattiva e fluida. Con un peso di soli 122 kg, il MOBSTER assicura un equilibrio perfetto tra agilità e stabilità, rendendolo un compagno ideale sia per la guida urbana che per i percorsi più impegnativi.

Uno dei punti di forza del MOBSTER è la tecnologia avanzata integrata nel veicolo. La dashboard digitale è dotata di uno schermo TFT da 5 pollici, che offre un’interfaccia intuitiva e chiara, permettendo di avere tutte le informazioni essenziali sempre a portata di mano. Questo elemento non solo contribuisce a migliorare l’esperienza di guida, ma aggiunge un tocco di modernità e innovazione al design complessivo del veicolo.

Dal punto di vista del comfort, le sospensioni sono state progettate per garantire una guida piacevole e sicura. La forcella idraulica telescopica anteriore e il doppio ammortizzatore posteriore garantiscono un assorbimento ottimale delle asperità della strada, permettendo una guida fluida anche su superfici irregolari. I pneumatici da 12 pollici, associati a un sistema frenante ABS, assicurano un controllo perfetto e una frenata sicura in ogni situazione.

MOBSTER Elettrico: Mobilità Sostenibile e Potente

Per chi cerca un’opzione ancora più eco-friendly, Velocifero ha sviluppato anche una versione elettrica del MOBSTER, alimentata da un motore da 4000 W. Questa versione elettrica offre una coppia massiccia di 232 Nm e una velocità massima di 110 km/h, rendendola una scelta ideale per chi desidera uno scooter potente senza compromettere la sostenibilità. L’autonomia è garantita da una batteria da 72 V con capacità di 2880 Wh, che permette di percorrere fino a 100 km a una velocità costante di 40 km/h. La ricarica completa richiede circa 5-6 ore, rendendolo pratico e comodo per l’uso quotidiano.

Anche la versione elettrica del MOBSTER mantiene la dashboard con schermo TFT da 5 pollici, offrendo la stessa esperienza tecnologica avanzata. Le sospensioni, un sistema idraulico telescopico anteriore e un mono ammortizzatore a cantilever progressivo posteriore, sono state ottimizzate per garantire una stabilità eccezionale e un comfort di guida superiore.

La sicurezza è un aspetto chiave nel design del MOBSTER, sia nella versione termica che elettrica. Entrambe le versioni sono dotate di pneumatici tubeless da 12 pollici e freni a disco idraulici, con sistemi ABS e CBS, che assicurano una frenata efficiente e controllata. L’illuminazione a LED anteriore e posteriore garantisce visibilità ottimale in tutte le condizioni di guida, aumentando ulteriormente la sicurezza.

Il design del MOBSTER, moderno e accattivante, non è solo una questione di estetica. Ogni dettaglio è stato attentamente studiato per massimizzare il comfort e la praticità. La versione elettrica, in particolare, offre un angolo di arrampicata fino a 18 gradi, rendendola adatta anche ai percorsi più impegnativi. Il telaio in acciaio ad alta resistenza conferisce robustezza e durabilità, senza compromettere la maneggevolezza.

Velocifero MOBSTER rappresenta un perfetto connubio tra stile, prestazioni e innovazione tecnologica. Che si scelga la versione termica o quella elettrica, questo scooter è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un mezzo di trasporto versatile, sicuro e in linea con le tendenze moderne. Con il MOBSTER, Velocifero dimostra ancora una volta la sua capacità di interpretare le esigenze di una mobilità in costante evoluzione, proponendo soluzioni che coniugano performance elevate e design futuristico.