Vespamorino, un omaggio al tricolore dalla Walter Tosto

Si chiama Vespamorino ed è un progetto di passione e design, innovativo e Made in Italy. L’esemplare unico della due ruote simbolo dell’Italia porta la firma di Walter Tosto. Esclusiva come un’opera d’arte e italiana quanto il tricolore Vespamorino è in un unico esemplare ed è “prodotta” dalla speciale divisione motocicli di Walter Tosto spa.

Pensata sulla base della Vespa 300 Gts Sport, La colorazione bianca della Vespamorino sottolinea le cromie, accese e brillanti, dei particolari a contrasto. A partire dallo scudo frontale, che pone in evidenza il tricolore della bandiera italiana, fino ad arrivare alle ruote, che sono interamente traforate. I cerchi della Vespamorino sono stati completamente ridisegnati e vengono ricavati dal pieno, senza l’utilizzo di saldature: sono creati da un unico blocco di metallo di 30 chilogrammi e realizzati con procedimenti di lavorazione che derivano dall’esperienza industriale di Walter Tosto spa. I cerchi vengono infatti posti in forni per il trattamento termico dei metalli e, al termine dei processi e delle finiture, arrivano a misurare circa un decimo del peso iniziale: 3.75 chilogrammi ciascuno.

La sella è stata invece realizzata e tessuta con sapienza artigianale: è disegnata su misura e cucita a mano. Mentre altri dettagli sono in materiale naturale: poggiapiedi e pannelli della scocca sono fresati in legno, compresi quelli che ospitano il sistema audio per la musica. Infatti la Vespamorino include due potenti altoparlanti, che sono integrati nella storica posizione dell’autoradio sulla Vespa: vicino al cassetto portaoggetti.

La creazione di Vespamorino ha impegnato, per circa 1600 ore di progettazione e 1600 ore di produzione, il reparto motocicli di Walter Tosto spa e oltre 25 appassionati lavoratori, tra: disegnatori, progettisti, tornitori, carrozzieri, inclusi i professionisti delle 6 imprese partner che hanno contribuito all’esclusivo progetto di scooter custom.