Volvo Car Italia lancia il programma “Tires Care” 

Il Programma Tires Care nato dalla partnership commerciale siglata fra Volvo Car Italia e Real Garant Versicherung AG è un prodotto innovativo e unico nel mercato per caratteristiche e modalità di rimborso e prevede, per tre anni (36 mesi) dalla data di prima immatricolazione, la sostituzione degli pneumatici in caso di danno provocato da eventi accidentali quali rottura, foratura, urto o scoppio (fino ad un massimo di 2 sostituzioni nel periodo di copertura).

Questa copertura si estende sia agli pneumatici estivi montati in fabbrica sia a un eventuale secondo set di pneumatici di stagionalità diversa. La manutenzione e le spese di sostituzione sono completamente coperte, comprendendo montaggio, equilibratura, bilanciatura e gonfiaggio.

L’assistenza offerta da Volvo Car Italia garantisce sicurezza e tranquillità ai proprietari di veicoli Volvo. È importante sottolineare che per usufruire di questo programma, il cliente deve rivolgersi a un Concessionario o Riparatore Autorizzato Volvo. La copertura si estende a tutti i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e include Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La copertura prevista dal Programma Tires Care e la relativa tranquillità che ne consegue per il cliente sono particolarmente significativi all’approssimarsi della stagione autunnale e poi invernale, i periodi dell’anno in cui le condizioni del fondo stradale possono essere più insidiose richiedendo quindi la perfetta funzionalità e la massima efficienza degli penumatici – unico punto di contatto fra l’auto e la strada – per garantire una adeguata sicurezza di marcia.