Nuova e ottimizzata: la migliore Volvo XC90 di sempre

La Volvo Cars ha presentato la nuova Volvo XC90, con notevoli miglioramenti tecnologici e stilistici che la rendono la migliore versione di sempre di questo iconico SUV ibrido di lusso. L’auto è già apprezzata per il suo elevato livello di confort e sicurezza, ma le nuove caratteristiche la rendono ancora più affascinante.

“La nuova XC90 sprigiona sicurezza. E perché non dovrebbe? La nostra ammiraglia ibrida è stata per anni uno dei nostri modelli più venduti e continua a essere la preferita di molti clienti”, ha commentato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars.

Una delle principali novità riguarda la sua efficienza ibrida: in modalità completamente elettrica, l’auto può raggiungere una autonomia di oltre 70 chilometri con una sola carica, permettendo ai conducenti di effettuare gran parte dei loro spostamenti a zero emissioni. Inoltre, la XC90 può vantare una potenza combinata tra motore a benzina ed elettrico che estende l’autonomia fino a oltre 800 km, ideale per i viaggi più lunghi.

Gli interni della XC90 sono stati completamente rinnovati per offrire maggiore praticità e comfort. L’abitacolo presenta una nuova interfaccia uomo-macchina, con un display touch centrale più grande e risoluzione più elevata, che offre nuove funzioni e applicazioni. Inoltre, è disponibile un sistema di infotainment avanzato con possibilità di aggiornamenti software over-the-air.

La XC90 offre anche opzioni di sospensioni pneumatiche che si adattano alle condizioni stradali per ottimizzare il comfort e la stabilità di guida. L’auto può abbassarsi o alzarsi a seconda delle esigenze del conducente, offrendo un’esperienza di guida personalizzata.

Può già essere ordinata, con la produzione in programma per la fine del 2024 e le prime consegne ai clienti previste entro la fine dell’anno.

La XC90 ibrida plug-in si conferma quindi come un punto di riferimento nel segmento delle auto di lusso, offrendo comfort, sicurezza, efficienza e tecnologia all’avanguardia. Con la sua transizione verso l’elettrificazione completa, Volvo Cars dimostra il suo impegno per un futuro sostenibile e sicuro.