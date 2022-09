WILSON ULTRA V4: la nuova racchetta per performance di alto livello

Wilson, incordatrice e fornitrice Ufficiale di palline e racchette degli US Open da oltre 40 anni, ha presentato la nuova racchetta Ultra v4, un’inedita generazione “Ultra” con uno stile superiore e prestazioni di alto livello.

Attingendo alle caratteristiche Ultra su cui fanno affidamento i professionisti ai massimi standard, la racchetta, recentemente aggiornata, ha in sé ancora più potenza grazie alla superiore stabilità, consentendo agli atleti di giocare con “Pura Bellezza e Potenza senza compromessi”. FORTYFIVE°, la costruzione in fibra di carbonio del telaio brevettato by Wilson, migliora la stabilità dell’Ultra v4 e offre una sensazione più “morbida e confortevole”, ma ottimizzando al massimo la potenza dei colpi. La racchetta è inoltre dotata di una geometria più elegante con un design rivoluzionario che cambia colore, dal blu oceano al viola foschia, a seconda delle diverse angolazioni dei raggi solari che si riflettono sulla superficie.

“Gioco e mi alleno con le racchette Wilson da molti anni e sono entusiasta di usare la nuova Ultra v4 sul più grande palcoscenico del tennis agli US Open“, ha affermato Maria Sakkari, Wilson Advisory Staff e attuale top five classificata WTA: “Wilson offre costantemente la potenza di cui ho bisogno, ma anche lo stile e la leggerezza che completano il mio gioco”.

L’Ultra v4 è disponibile nei negozi specializzati Wilson e sul sito del brand. Il prezzo è di 250,00 € per il modello Ultra 100 v4, 220,00 € per Ultra 100L v4, 200,00 € per Ultra 100UL v4 e 230,00 € per il modello Ultra 108 v4. Le racchette Ultra 25 v4 e Ultra 26 v4 sono disponibili al prezzo di 125,00 €.