Xiaomi: è il Mi 11 il nuovo smartphone 5G

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, ha presentato oggi a livello globale Mi 11 5G, il nuovo flagship della popolare serie di smartphone Mi. Mi 11 5G debutta con alcuni rivoluzionari miglioramenti rispetto al suo predecessore, rendendolo un dispositivo davvero premium, tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108MP, un audio avvolgente e una ricarica wireless da 50W.

Dotato di un sensore grandangolare da 108MP con la più alta risoluzione al mondo per la fotocamera principale, Mi 11 5G cattura immagini cristalline con dettagli di altissima qualità, paragonabili solo a quelli delle fotocamere DSLR o mirrorless di livello professionale. Una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo telemacro da 5MP completano la configurazione posteriore, offrendo così paesaggi stupendi e scatti incredibili con un effetto bokeh brillante.

Basandosi sulla tecnologia esistente di Xiaomi, Mi 11 5G vanta nuove straordinarie funzionalità nel campo della fotografia e dei video. La modalità notturna offre funzionalità migliorate sulla fotocamera principale, sull’ultra-grandangolare e su quella anteriore. La tecnologia all’avanguardia della modalità video notturna di Mi 11 5G ridefinisce completamente gli standard del settore con la riduzione del rumore a livello RAW per riprese più luminose.

Mi 11 5G offre uno dei migliori schermi disponibili sul mercato, ha ricevuto una valutazione A+ e un premio come migliore display da DisplayMate, l’istituzione leader mondiale nella recensione dei display professionali. Dotato di un DotDisplay AMOLED premium da 6.81” a 120Hz, Mi 11 5G è tanto straordinario da guardare quanto da utilizzare. Il display più avanzato di Xiaomi brilla con la sua altissima risoluzione WQHD+ e la tecnologia del colore a 10-bit, che consente una nitidezza mozzafiato e transizioni di colore fluide. La semplicità incontra la convenienza con la sua tecnologia Super Resolution, che aggiorna i video a bassa risoluzione alla qualità WQHD+ senza doversi preoccupare di un maggiore consumo di dati.

Dotato di touch sampling rate a 480Hz e di un sensore di impronte digitali sullo schermo, Mi 11 5G permette agli utenti di sbloccare facilmente e rapidamente il dispositivo, senza notch o cornici invadenti che bloccano il display. Insieme al suo corpo leggero ed elegante, unito a un look senza tempo, Mi 11 5G offre un’esperienza di scorrimento confortevole e una sensazione piacevole al tocco con i suoi quattro bordi curvi e la finitura in vetro posteriore.

E’ il primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888, che accresce le prestazioni dei flagship con la piattaforma mobile più avanzata al mondo. Qualcomm Snapdragon 888 ridefinisce completamente gli standard di elaborazione premium con la sua GPU Adreno 660, il motore Qualcomm AI di sesta generazione e il modem X60, combinando la tecnologia AI con una connettività 5G velocissima.

Dotato di tecnologia di processo all’avanguardia a 5nm, Mi 11 5G è più veloce, più potente e più efficiente del suo predecessore. Il dispositivo non solo supporta il gioco 2K/120fps/HDR, ma sfoggia anche un design octa-core e un nucleo ultra-large Arm Cortex-X1 che ne aumenta notevolmente le prestazioni. Con la RAM LPDDR5 a 3.200MHz assicura un’incredibile velocità di trasferimento dati, aumentata da 5.500Mbps a 6.400Mbps.

Xiaomi ha anche preparato una grande sorpresa per tutti gli appassionati di gioco. Il lancio di Mi 11 5G segna l’inizio della collaborazione di Xiaomi con il team di sviluppatori del fenomenale successo globale del 2020, Genshin Impact. Grazie a questa collaborazione, gli utenti potranno immedesimarsi in una vasta gamma di personaggi e svelare innumerevoli misteri con dettagli delle immaginali ultra e un gameplay più fluido tramite Mi 11 5G.

Il nuovo device Xiaomi, sarà disponibile in Italia a partire da inizio marzo, al prezzo di 799,90€ per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90€ per la variante da 8GB+256GB. Inizialmente debutterà nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, successivamente la gamma colori sarà ampliata con la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition.