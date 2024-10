Xiaomi espande il suo ecosistema con Xiaomi TV Max 2025 e Xiaomi TV S Mini LED 2025

Xiaomi ha annunciato il lancio sul mercato italiano di due nuove serie di televisori: Xiaomi TV MAX 2025 e Xiaomi TV S Mini LED 2025. Queste nuove proposte si inseriscono nell’ambito dell’ampio ecosistema di prodotti tecnologici offerti dall’azienda, proponendo soluzioni innovative per l’intrattenimento domestico.

Xiaomi TV MAX 2025 si distingue per offrire un’esperienza di intrattenimento immersiva e senza precedenti. Con dimensioni disponibili di 85” e 100”, questo televisore integra la piattaforma Google TV, che garantisce l’accesso a una vasta gamma di contenuti tra cui film, app e giochi. La tecnologia di compensazione del movimento MEMC consente di ottenere immagini fluide e nitide in risoluzione 4K UHD, offrendo colori vivaci, contrasti profondi e dettagli nitidi. Grazie ad un refresh rate di 144Hz, è possibile godere di una riproduzione senza interruzioni per sport ad alta velocità, film d’azione o giochi.

Dall’altra parte, la Xiaomi TV S Mini LED 2025 si propone come una soluzione di intrattenimento domestico di alta qualità. Disponibile nei formati 55″, 65″ e 75″, questa serie di televisori offre colori vividi, prestazioni elevate e una qualità audio eccezionale. Con la potenza della tecnologia Mini LED e una risoluzione 4K 3840 x 2160, si ottengono immagini più nitide e dettagliate. Il modello da 55″ presenta 308 zone di local dimming, che garantiscono neri più profondi e luci più brillanti.

L’espansione dell’ecosistema di Xiaomi con questi due nuovi prodotti conferma l’attenzione dell’azienda per l’innovazione e la qualità. La combinazione di design elegante, tecnologie avanzate e performance di alto livello caratterizza i televisori Xiaomi, che si pongono come soluzioni ideali per chi cerca un’esperienza di intrattenimento completa e coinvolgente.