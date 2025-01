Yamaha a Motorbike Expo Verona: innovazione e passione al centro

I visitatori potranno scoprire le novità più attese dal mondo Yamaha, con la possibilità di esplorare ogni modello più da vicino, oltre alle gamme MT e TRACER, ricche di innovazioni tecnologiche e con uno stile più deciso, pronte a conquistare gli amanti delle alte prestazioni. Un grande richiamo per lo sguardo di ogni appassionato arriva dalla Serie R, che incarna il DNA sportivo di Yamaha, con le più recenti versioni delle R9, R3 e R125 fino alla mitica R1, anche in versione GYTR. Da non dimenticare l’iconica Ténéré 700, rinnovata nei colori e dettagli tecnici che la rendono ancora più comoda e funzionale su ogni tipo di terreno, elevando le prestazioni ad un livello superiore. Accanto a questi modelli, tutta la gamma off-road competition YZ. Non può poi mancare la gamma di scooter sportivi con protagonisti i nuovi TMAX e TMAX Tech Max, NMAX125 e la gamma urban di ebike con il Booster Easy, dedicata a chi vuole abbracciare una mobilità più sostenibile per vivere la città in totale libertà. Novità assoluta il veicolo Yamaha UMQ, un 4 ruote leggero ad emissioni zero, omologato su strada, che con il suo ampio pianale da carico posteriore e lo spazioso vano portaoggetti anteriore, è in grado di gestire tantissime attività, e ideale per muoversi in aree come campeggi, resort, porti e marine.