50 anni di musica di Phil Manzanera: il box-set celebrativo della carriera dell’artista

Phil Manzanera, chitarrista degli iconici Roxy Music, sta per essere celebrato con l’uscita di “50 Years Of Music” il prossimo 1° novembre. Questo box-set monumentale racchiude l’essenza della carriera di un artista amatissimo da oltre cinque decenni, svelando una storia unica nel panorama della musica pop.

Oltre al suo ruolo fondamentale nei Roxy Music sin dal 1972, Phil Manzanera ha intrapreso una carriera solista parallela alla sua attività nel gruppo, meno conosciuta ma altrettanto brillante. “50 Years Of Music” comprende 11 CD e un libro di 100 pagine che ripercorrono sei decenni di registrazioni, coinvolgendo una serie di collaboratori illustri come Brian Eno, David Gilmour, Tim Finn e molti altri.

Questo box-set offre una visione dettagliata dell’evoluzione musicale di Manzanera, dalle influenze della sua infanzia passata viaggiando tra Cuba, Venezuela e Hawaii fino ai suoni britannici che hanno segnato la sua adolescenza. Dai primi lavori come “Diamond Head” del 1975 o “Listen Now” del 1977, fino alle produzioni più recenti come “The Sound of Blue” del 2015, ogni album racconta una parte significativa della sua carriera.

Tra le sorprese più attese, spicca l’undicesimo disco del box-set, “The Manzanera Archives Rare Two”, che offre agli appassionati tracce demo inedite, session radiofoniche e rari singoli, inclusa una versione live di “Impossible Guitars” dei Roxy Music del 1982.

Un’occasione unica per immergersi nell’universo musicale di Phil Manzanera, esplorando la sua versatile creatività e il suo impatto duraturo sulla scena musicale internazionale. Non perdere l’opportunità di preordinare “50 Years Of Music” e scoprire il genio di questo iconico artista della musica contemporanea.