ADIDAS presenta la nuova linea SPORTSWEAR ZNE

La moda sportiva è pronta a fare un grande ritorno con il lancio della nuova collezione Z.N.E di adidas, una linea sportswear che combina design minimalista con comfort e libertà di movimento. Questa capsule, adatta all’uso quotidiano, ripensa l’iconica silhouette performance-first per offrire capi versatili e alla moda per atleti e appassionati di sport.

Lanciata con una campagna globale che vede volti celebri come Jude Bellingham, Paulo Dybala e Alessia Russo, la collezione adidas Z.N.E cerca di ispirare una comunità globale di fan e atleti. Unendo i codici dello stile di vita e del design sportivo, i nuovi look trasformano l’iconica silhouette da prestazione in un’uniforme quotidiana per la comunità globale dello sport e della cultura.

La tecnologia Primeknit, sviluppata con anni di ricerca sul funzionamento atletico, garantisce il massimo comfort e libertà di movimento. La nuova collezione include capi come la felpa con cappuccio e pantaloni Z.N.E, disponibili in versioni monocromatiche e con dettagli a contrasto neri logati, perfetti per un look evergreen.

La linea presenta anche t-shirt, pantaloncini, e capi da donna come la felpa Z.N.E. Barrel e pantaloni abbinati, con un design elegante e minimalista che riflette lo stile personale di chi li indossa. Ogni pezzo della collezione offre la possibilità di essere combinato e abbinato per esprimere la propria personalità e stato d’animo.

Aimee Arana, adidas Global General Manager di Sportswear & Training, ha sottolineato l’importanza di unire comfort e stile, ispirandosi al mondo dello sport. La collezione adidas Z.N.E è disponibile sugli store autorizzati e online sul sito ufficiale dell’azienda, offrendo a tutti gli amanti dello sport e della moda la possibilità di vivere l’esperienza Z.N.E.