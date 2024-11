Adidas Sportswear e Moon Boot: una nuova collezione urban-style per affrontare l’inverno

Adidas Sportswear e Moon Boot lanciano una nuova collaborazione che unisce stile urbano e funzionalità outdoor, perfetta per affrontare le avventure in città durante i mesi invernali. Questa collezione ready-to-wear rappresenta un nuovo capitolo per entrambi i brand, unendo il classico design sportivo di adidas con l’iconica estetica delle calzature da neve di Moon Boot. Protagoniste del lancio sono Lena Mahfouf, la content creator e autrice franco-algerina, e il gruppo K-Pop BABYMONSTER, due figure di spicco nel panorama globale della moda e della musica.

La collaborazione prende ispirazione dal DNA di adidas, reinterpretato in chiave street-style e arricchito dal carattere distintivo di Moon Boot. Con capi realizzati parzialmente con materiali riciclati, la collezione promuove una moda più sostenibile e si propone come la prima linea di abbigliamento firmata Moon Boot. La gamma di look include capi come leggings, top corti, pantaloni parachute e hoodie cropped, perfetti per esprimere la propria personalità anche nei mesi più freddi.

ADIDAS X MOON BOOT FOOTWEAR – Al centro della collezione ci sono le calzature, che fondono il comfort e la protezione degli stivali da neve con la leggerezza tipica delle scarpe da corsa di adidas. Dotate della tecnologia BOOST, queste scarpe garantiscono energia e comfort ad ogni passo, assicurando prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative. La tomaia idrorepellente protegge dagli agenti atmosferici, mentre il sistema Torsion integrato nella suola offre maggiore stabilità, rendendo queste calzature ideali per affrontare ogni sfida urbana invernale.

ADIDAS X MOON BOOT COLLEGIATE JACKET – A completare il look c’è la giacca Collegiate, che rievoca lo stile varsity americano e si trasforma in un bomber oversize dal design accattivante. Le grafiche giocose e decise su fronte e retro celebrano l’identità di entrambi i brand, combinando elementi che ricordano le divise universitarie con il dinamismo sportivo di adidas e l’inconfondibile stile di Moon Boot.

Questa collezione nasce come un omaggio all’inverno metropolitano, offrendo capi che, oltre ad essere funzionali, si distinguono per un’estetica moderna e versatile.