ANNA: arriva nei Palasport il “VERA BADDIE TOUR 2025”

Dopo il grande successo del suo primo club tour, ANNA, l’artista femminile più ascoltata dell’anno, si prepara a conquistare i palchi dei palasport delle principali città italiane con il VERA BADDIE TOUR 2025. La giovane rapper, classe 2003, ha dimostrato di essere una vera dominatrice di palco, con un’energia inarrestabile e un talento unico nel panorama della musica pop italiana.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, vanterà otto date imperdibili a novembre 2025. Dopo il successo della DATA ZERO a Mantova, il tour toccherà città come Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e Torino. I biglietti per queste imperdibili serate saranno disponibili online e presso i punti vendita autorizzati a partire dal 26 novembre 2024.

Il successo di ANNA non passa inosservato: con 6 miliardi di stream, 4 milioni di copie certificate in Italia, 39 dischi di Platino e 8 dischi d’Oro, l’artista ha conquistato un’intera generazione. Il suo album “VERA BADDIE”, scritto interamente da lei, è stato un vero terremoto nella scena musicale italiana, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno culturale e sociale.

L’album è stato un successo senza precedenti, con brani diventati vere e proprie hit come “30°C”, “TT LE GIRLZ”, “BBE”, “I Love It”, “Una tipa come me” e “Tonight”, che hanno spopolato nelle piattaforme digitali e sui social. L’album ha debuttato al #3 nella classifica mondiale degli album su Spotify, battendo importanti record nel panorama musicale italiano.

ANNA è stata premiata dalla testata Billboard Italia come “Donna dell’Anno” e sarà presente ai “Billboard Women In Music Awards” a Los Angeles per ricevere il premio “Global Force”. Con oltre 2 milioni e 300 mila followers su Instagram e due milioni e 800 mila followers su TikTok, ANNA incarna appieno lo spirito della cultura urban americana, trasmettendo un messaggio di self-empowerment e indipendenza.

Il VERA BADDIE TOUR 2025 promette di essere un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica pop e rap.