Audi A6 e-tron: la rivoluzione elettrica si declina in Sportback e Avant

La Casa dei quattro anelli ha svelato la nuova Audi A6 e-tron, disponibile nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant. Questo modello rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione dei veicoli elettrici del marchio, essendo il secondo modello basato sull’innovativa piattaforma PPE (Premium Platform Electric).

Tra i punti di forza della nuova Audi A6 e-tron, spiccano l’autonomia, che può superare i 750 km, e la potenza di ricarica, che arriva fino a 270 kW. Questi dati rendono la A6 e-tron un riferimento nella categoria, offrendo non solo una mobilità elettrica sostenibile, ma anche altamente performante.

Dal punto di vista dell’aerodinamica, la nuova A6 e-tron raggiunge un nuovo livello di efficienza con un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di soli 0,21, il più basso mai sviluppato da Audi. Questo risultato è ulteriormente migliorato dai retrovisori esterni virtuali di seconda generazione, che riducono la resistenza al vento e migliorano l’estetica del veicolo.

La gamma include varianti con trazione integrale quattro elettrica, come l’Audi S6 e-tron da 551 CV, e versioni a trazione posteriore, come l’Audi A6 e-tron performance da 367 CV, che rappresenta la variante long range della serie. La batteria da 100 kWh con tecnologia a 800 Volt consente di ripristinare fino a 310 km di autonomia in soli 10 minuti presso una stazione di ricarica ad alta potenza (HPC).

L’interno dell’Audi A6 e-tron è un vero e proprio palcoscenico digitale, con un’intelligenza artificiale avanzata applicata al controllo vocale, un sistema operativo Android Automotive OS, schermi OLED di seconda generazione e fino a otto firme luminose personalizzabili. La nuova Audi A6 e-tron arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025