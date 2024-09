Bentley celebra il lusso con una nuova collezione di valigie ispirata alle Continental GT e GTC

In occasione del lancio delle nuove Bentley Continental GT e GTC, la celebre casa automobilistica britannica presenta un esclusivo set di valigie da viaggio, che si aggiunge alla già pregiata collezione di accessori Bentley. Questa nuova offerta trae ispirazione dal rinnovato DNA stilistico delle potenti granturismo, sottolineando la dedizione di Bentley all’eccellenza e al lusso artigianale.

Il set, composto da tre pezzi – una borsa weekend, uno zaino e un beauty case – è proposto nella tonalità Gravity Grey, un elegante omaggio al nuovo colore degli interni introdotto con la quarta generazione di Continental GT e GTC. Il design moderno ed esclusivo si riflette anche nelle strisce decorative, disponibili in tre iconiche tonalità: Mandarin, Kingfisher e Hotspur, che richiamano i sofisticati interni delle vetture Bentley, offrendo un tocco di eleganza e ricercatezza.

Ogni elemento della collezione è realizzato a mano in Italia, utilizzando materiali di altissima qualità e curato nei minimi dettagli. Tra le finiture artigianali spiccano cuciture e bordi in contrasto, tasche frontali con fibbie, etichette per bagagli con emblemi in rilievo e scomparti interni rivestiti in pelle. Questo meticoloso lavoro riflette la raffinatezza e l’elevata qualità che contraddistinguono il marchio Bentley, simbolo di un lusso senza tempo.

La nuova collezione di valigie Bentley è una perfetta espressione del connubio tra estetica e funzionalità, che rende omaggio al prestigio delle vetture da cui trae ispirazione. Un must-have per i viaggiatori più esigenti, che cercano il massimo del comfort senza rinunciare allo stile e alla qualità.