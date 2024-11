Bentley e PICANTE per “The Open Road Collection”: una collaborazione nata dall’amore per il viaggio

Bentley Motors si è unita al marchio londinese di moda e lifestyle PICANTE per lanciare un’esclusiva capsule collection.

La collaborazione mette in risalto il ricco patrimonio di Bentley attraverso l’obiettivo contemporaneo di PICANTE e l’amore dei due marchi per i viaggi, creando una storia originale di visione e di viaggi alla scoperta di gemme nascoste.

La collezione “The Open Road” si ispira ai rituali che circondano i viaggi, la tavola e alle esperienze condivise che accompagnano questi momenti. Il sentimento del viaggio di lusso – dove il viaggio non è mai una fatica e l’esaltazione dell’arrivo a destinazione finale è superata dall’eccitazione di arrivarci. La collaborazione evoca la sensazione di esplorare qualcosa di nuovo, ma con un’aria di nostalgia.

La collezione presenta sette pezzi realizzati con cura meticolosa, tra cui un bomber in pelle, un maglione in lana Glenmerino, una felpa con cappuccio, una t-shirt, un berretto sempre in lana merino e un berretto firmato, tutti in linea con l’etica del design di PICANTE: progettare souvenir indossabili che si evolvono con chi li indossa, in forme che durano per tutta la vita.

L’apice della collezione, il bomber in pelle, è limitato a soli venti pezzi. Presenta le ali Bentley impresse a secco sulla pelle. All’interno, il motivo diamond-in-diamond, tipico del marchio, è cucito all’interno della trapuntatura. Evocando lo spirito della giacca ben indossata di un nonno, questo pezzo d’autore è realizzato in quantità limitate, destinato a essere tramandato di generazione in generazione, e intraprende nuovi viaggi con chi lo indossa, evolvendosi nel tempo e intrecciando le storie di coloro che lo hanno indossato in precedenza. Ogni giacca è rifinita con una targhetta numerata sulla tasca interna.

La capsule collection ‘The Open Road’ sarà disponibile sull’ e-shop di Picante a partire da venerdì 15 novembre.