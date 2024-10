Bentley Mulliner: lusso su misura e prestazioni ibride

Bentley amplia la sua offerta di supercar quotidiane con l’introduzione delle versioni Mulliner della quarta generazione di Continental GT, GTC e Flying Spur, realizzate dalla divisione su misura del marchio. Basate sulle specifiche dei modelli Speed, noti per il loro focus sulle prestazioni, queste nuove versioni Mulliner combinano lusso e dettagli esclusivi con tecnologia avanzata e soluzioni per il benessere, diventando così i modelli di punta di ciascuna famiglia di prodotti Bentley.

All’esterno, la caratteristica distintiva di queste vetture è la nuova griglia del radiatore “Floating Diamond”, firmata Mulliner, con dettagli cromati su bordo e barra centrale. Il look elegante è completato da griglie inferiori cromate, dettagli cromati sui lati della vettura e terminali di scarico rifiniti in cromo. Gli specchietti retrovisori in argento satinato aggiungono un tocco di classe, ma per chi preferisce un’estetica più scura, è disponibile l’opzione Mulliner Blackline, che trasforma tutte le cromature in gloss black.

Le versioni Mulliner montano anche un esclusivo cerchio da 22 pollici, disponibile in due finiture: grigio tungsteno o nero lucido. Entrambe le varianti sono caratterizzate da dettagli lucidi e completate da un badge autolivellante Bentley Mulliner.

Nel frontale delle Continental GT Mulliner e GTC Mulliner, spiccano i fari singoli con il nuovo proiettore “cut crystal”, mentre sui parafanghi anteriori troneggia il badge Mulliner. Sulla Flying Spur Mulliner, la leggendaria mascotte del radiatore Flying B è di serie, disponibile in finitura cromata o nera, mentre i parafanghi mostrano una presa d’aria con dettagli a doppio diamante.

La cura per i dettagli si estende anche alle sequenze luminose, con animazioni delle ali Bentley per le funzioni Welcome e Coming Home. Le luci posteriori sono ora colorate di rosso, sostituendo il grigio dei modelli Speed, contribuendo così a una silhouette ancora più distintiva.

Entrando nell’abitacolo, i passeggeri vengono accolti da battitacchi illuminati e morbidi tappetini. L’interno, rifinito magistralmente, offre una gamma di combinazioni a tre colori selezionate specificamente per le versioni Mulliner, con dettagli come i profili in colori accesi e ricami esclusivi sui sedili, cuciti a mano con un motivo di perforazione a diamante di nuova concezione. Per la Continental GTC Mulliner, questo motivo di cucitura si estende persino alla copertura del tonneau, visibile quando il tetto in tessuto a sette archi è abbassato.

Sotto il cofano, le nuove Continental GT Mulliner, Continental GT Convertible Mulliner e Flying Spur Mulliner sono dotate dell’innovativo Ultra Performance Hybrid, un gruppo propulsore che combina un potente motore V8 da 4,0 litri con un motore elettrico da 190 PS. Questa combinazione genera una potenza totale di 782 CV e 1000 Nm di coppia, offrendo prestazioni straordinarie con una riduzione significativa delle emissioni di CO2 e dei consumi, che scendono a circa un decimo rispetto ai propulsori a benzina tradizionali.

In modalità completamente elettrica, queste vetture offrono una autonomia fino a 81 km per la Continental GT e 76 km per la Flying Spur, ideali per le aree a traffico limitato delle città. Inoltre, la batteria può essere ricaricata completamente in appena 2¾ ore, grazie alla potenza di ricarica di 11 kW di picco.

Quando si desidera una guida più sportiva, la combinazione di motore V8 e motore elettrico garantisce prestazioni eccezionali, trasformando queste Bentley in supercar quotidiane in grado di offrire una guida vivace e senza compromessi.

Le nuove versioni Mulliner rappresentano la sintesi perfetta di lusso, artigianalità su misura e prestazioni all’avanguardia, mantenendo il carattere esclusivo che contraddistingue Bentley. Con una gamma di innovazioni tecnologiche e opzioni di personalizzazione senza precedenti, queste supercar dimostrano come il marchio continui a elevare gli standard del settore.