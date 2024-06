BEYBLADE X: arriva la quarta generazione delle trottole più famose al mondo

Dal suo debutto nel 1999, Beyblade ha conquistato l’interesse di milioni di giovani a livello globale, evolvendosi da semplice giocattolo a fenomeno culturale internazionale. Questo gioco ha permesso a innumerevoli appassionati di partecipare a tornei e sfide entusiasmanti, unendo strategia, personalizzazione e un forte senso di comunità in un’esperienza di gioco estremamente coinvolgente, capace di attrarre diverse generazioni. In occasione del 25° anniversario, e in vista della nuova serie anime, Hasbro – azienda leader nel settore dell’intrattenimento – ha annunciato il lancio di BEYBLADE X, la quarta generazione delle trottole più celebri al mondo.

La nuova linea rappresenta un significativo salto evolutivo nel mondo dei BEYBLADE, introducendo tantissimi miglioramenti tecnici ai meccanismi della storica linea di giocattoli. Oltre ai nuovissimi componenti che elevano la velocità delle trottole per sfide sempre più dinamiche, mantenendo coerenza in peso, sensazione e prestazioni tra i modelli di Hasbro e Takara Tomy, d’ora in poi sarà possibile interagire con i BEYBLADE anche tramite un’app, rivoluzionando totalmente l’esperienza di gioco. Ispirati alla nuova serie manga, le nuove Beyblade X vantano un design fresco e accattivante, con un evidente omaggio al design classico che ha stregato intere generazioni.

Per stemperare l’attesa e iniziare a festeggiare l’anniversario delle mitiche trottole, tutti i giocattoli BEYBLADE X saranno protagonisti di un tour estivo firmato Toys Center che farà tappa in diverse città italiane. Si parte da Cattolica, appuntamento in Piazza 1° Maggio dal 13 al 16 giugno, per poi arrivare al Parco Fellini di Rimini dal 4 al 7 luglio. A seguire sarà la volta di Riccione, dove tutti gli appassionati potranno sfidarsi a colpi di trottola dall’11 al 14 luglio in Piazza San Martino. L’ultima tappa, prevista per il 12 agosto, sarà protagonista del grande evento giocAosta, la festa del gioco intelligente che si svolge ogni anno in Valle d’Aosta.