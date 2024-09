Birkenstock celebra i 50 anni in Italia con un’edizione limitata del Zürich Exquisite

BIRKENSTOCK lancia un’esclusiva Edizione Limitata del suo iconico sandalo Zürich Exquisite, dedicata interamente al mercato italiano, per festeggiare un traguardo importante: i cinquant’anni di presenza del marchio nel nostro Paese. Questo evento rappresenta non solo un omaggio all’Italia, ma anche un riconoscimento del profondo legame che unisce il celebre brand tedesco ai suoi affezionati clienti italiani, da quando negli anni ’70 ha conquistato il mondo della moda con uno stile unico e rivoluzionario.

L’edizione limitata del Zürich Exquisite segna una tappa significativa nel percorso di BIRKENSTOCK, un marchio che quest’anno celebra anche i 250 anni di tradizione artigianale nella produzione di calzature. Ogni singolo paio di sandali racconta una storia di successo, fatta di innovazione, comfort e design, capace di attraversare il tempo. In questi cinquant’anni, il marchio ha saputo consolidare una solida connessione con il pubblico italiano, che ha sempre apprezzato la qualità superiore, lo stile senza tempo e il comfort ineguagliabile delle calzature BIRKENSTOCK.

Per questa speciale ricorrenza, è stato scelto il modello Zürich, una silhouette che ha fatto il suo debutto nel 1964 e che nel corso degli anni è diventata uno dei simboli del marchio. La Edizione Exquisite, proposta per questo anniversario, unisce tradizione e modernità, offrendo due versatili varianti colore che esaltano l’eleganza e l’anima urban del sandalo. Realizzato in pelle scamosciata di alta qualità, il Zürich Exquisite si distingue per i dettagli esclusivi come il plantare iconico rivestito in morbida pelle e le fibbie tono su tono, che avvolgono il piede con la leggerezza e il supporto inconfondibili del brand.

Con soli 1200 esemplari disponibili, l’edizione limitata del Zürich Exquisite è già acquistabile presso selezionati punti vendita in Italia, rendendola un’occasione unica per tutti gli amanti dello stile senza tempo e del comfort inimitabile di BIRKENSTOCK. Un tributo al passato e un’anticipazione di ciò che il futuro ha in serbo per il brand, sempre attento a innovare restando fedele alle sue radici.