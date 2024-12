BMW Motorrad: ecco la BMW R 12 S

Con la BMW R 12 S, BMW Motorrad amplia la sua gamma Heritage con un doveroso tributo all’iconica R 90 S, che nel 1973 divenne sinonimo di sportività per BMW Motorrad con 67 CV e una velocità massima di 200 km/h.

Più che lo studio Concept Ninety presentato da BMW Motorrad nel maggio 2013, la nuova BMW R 12 S riprende lo spirito della R 90 S nel suo concept generale e in molti dettagli e lo trasferisce abilmente ai giorni nostri. Basata sulla R 12 nineT, è una moto retrò autentica e sportiva e utilizza diversi ingredienti che costituiscono un abile omaggio alla R 90 S.

Numerose caratteristiche di serie confermano la R 12 S una moto sportiva e retrò, come le ruote Option 719 Classic II con raggi a filo e cerchi in alluminio anodizzato lucido e naturale, oltre ad altri componenti di alta qualità. Il manubrio e i foderi della forcella sono di colore nero, mentre i componenti dei Billet pack Shadow e Shadow II presentano dettagli tecnici di particolare qualità. I componenti del Billet pack Shadow sono i coperchi delle bobine di accensione destro e sinistro, la vite di riempimento dell’olio e i coperchi della testa del cilindro rivestiti in nero Avus metallizzato opaco. Il Billet pack Shadow II comprende il sistema di pedane, comprese le leve del freno a pedale e del cambio, le pedane del passeggero, le leve del freno a mano e della frizione, i coperchi dei serbatoi di espansione per il freno anteriore e la frizione, nonché gli specchietti retrovisori al manubrio.

Altre caratteristiche di serie sono il pacchetto Comfort, che comprende il controllo della partenza in salita, l’assistente al cambio Pro, le manopole riscaldate e il Cruise Control. Per una maggiore sicurezza durante i viaggi notturni, la luce di curva adattiva Headlight Pro garantisce una migliore illuminazione della strada in curva.