BMW Skytop: una serie ultra limitata per appassionati e collezionisti.

La BMW è pronta a far battere il cuore degli appassionati di auto esclusive con l’annuncio della BMW Skytop, una roadster due posti che incarna il piacere di guida e il lusso raffinato. Questo modello in piccola serie limitata segue le orme della celebre BMW 3.0 CSL, presentata nel 2022 per celebrare il 50° anniversario della BMW M GmbH.

Presentata in anteprima come BMW Concept Skytop al prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, sulle rive del Lago di Como, la roadster ha suscitato grande entusiasmo tra collezionisti e appassionati, spingendo la casa automobilistica a convertirla in una produzione limitata a 50 esemplari. La risposta calorosa ricevuta ha dimostrato che la BMW Skytop non è solo un esercizio di stile, ma un’autentica opera d’arte su ruote.

Al cuore della BMW Skytop troviamo il motore V8 da 4,4 litri, il più potente del marchio. Questo propulsore eroga una potenza di 460 kW/625 CV, abbinato a un cambio Steptronic Sport a otto velocità, offrendo prestazioni mozzafiato: 0 a 100 km/h in circa 3,3 secondi. La trazione integrale BMW xDrive assicura la distribuzione ottimale della potenza su tutte e quattro le ruote, garantendo trazione, stabilità e dinamica eccezionali in ogni condizione di guida.

Il design della BMW Skytop colpisce per il suo carattere distintivo e il flusso dinamico delle linee. Una scanalatura pronunciata si estende dal cofano fino alla barra in alluminio sul portellone, sottolineando la silhouette sportiva dell’auto. Le alette integrate nelle spalle delle portiere, che sostituiscono le maniglie convenzionali, contribuiscono a un’estetica pulita e moderna. Le ruote in lega leggera, con dettagli intricati tra i raggi, aggiungono un tocco di raffinatezza al profilo dell’auto.

La griglia a doppio rene illuminata e i fari ultrasottili – realizzati con tecnologia LED e montati su supporti in alluminio – danno un aspetto futuristico alla parte anteriore. Le luci posteriori seguono il tema del design progressivo, conferendo alla BMW Skytop un’eleganza sofisticata anche nella parte posteriore.

Entrare nella BMW Skytop significa immergersi in un’atmosfera di lusso avvolgente. Materiali selezionati e tonalità monocromatiche calde creano un ambiente raffinato, mentre i sedili in pelle, impreziositi da dettagli in stile brogue, riprendono lo stesso tono di marrone utilizzato per il tetto. Le applicazioni in cristallo, lavorate con estrema precisione, aggiungono un tocco di opulenza all’abitacolo, enfatizzando il livello di artigianalità che caratterizza ogni dettaglio di questa roadster esclusiva.

La BMW Skytop non è solo un’auto, ma un autentico capolavoro su quattro ruote, pensato per collezionisti e appassionati di auto di lusso che cercano il massimo dell’esclusività. Con una produzione limitata a soli 50 esemplari, questa roadster rappresenta l’espressione definitiva del lusso, della potenza e del piacere di guida firmato BMW.