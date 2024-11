Bosch innova la mobilità su due ruote all’EICMA 2024: sicurezza, efficienza e digitalizzazione

Guidare su strade tortuose, muoversi nel traffico cittadino o percorrere chilometri su terreni accidentati: queste sono solo alcune delle sfide che una moto affronta quotidianamente. Bosch, con un approccio che unisce competenza e passione, ha sviluppato soluzioni innovative per migliorare sicurezza, comfort e sostenibilità. A EICMA 2024, il leader tecnologico presenta tecnologie su misura per ogni tipo di veicolo a due ruote, dai motori a combustione ai modelli elettrici, passando per i sistemi di assistenza avanzati e soluzioni di connettività. Bosch sarà presente al padiglione 18, stand E66.

Con l’obiettivo di un traffico a zero incidenti, Bosch prosegue il proprio impegno in tema di sicurezza. Dopo l’introduzione del Motorcycle Stability Control (MSC) nel 2023, il nuovo ABSi rappresenta un passo avanti verso l’adozione diffusa del controllo di stabilità su diversi segmenti di moto. Questo sistema, che integra l’ABS con un’unità di misura inerziale, semplifica l’installazione eliminando la necessità di dispositivi aggiuntivi e riducendo i cavi.

A rendere ancora più sicura l’esperienza di guida sono i sistemi avanzati di assistenza (ARAS) di Bosch, capaci di prevenire un incidente su sei sulle strade tedesche. Tra le funzioni principali, quattro utilizzano radar anteriori: Adaptive Cruise Control – Stop and Go (ACC S&G), Group Ride Assist (GRA), Riding Distance Assist (RDA) ed Emergency Brake Assist (EBA). I radar posteriori supportano invece il Rear Distance Warning (RDW) e il Rear Collision Warning (RCW), migliorando ulteriormente la sicurezza. Queste innovazioni debutteranno, in collaborazione con KTM, sulla 1390 SUPER ADVENTURE S EVO, esposta nello stand Bosch.

Nel settore delle moto sportive, Bosch lancia una novità specifica per le corse: il Race eCBS, sviluppato insieme a Ducati. Questo sistema consente di distribuire la frenata sui due assi, anche se il motociclista utilizza solo il freno anteriore. Lanciato sulla nuova Panigale V4 S 7G, il Race eCBS è progettato per aumentare la sicurezza in pista.

Bosch è pronta a rispondere alla crescente domanda di mobilità elettrificata anche per le due ruote. La Drive Control Unit da 2kW, progettata per i segmenti di piccola cilindrata, è una soluzione all’avanguardia che integra inverter, gestione motore e controllo del veicolo in un unico componente. La funzione One-Throttle Ride, che recupera energia in frenata, permette di prolungare l’autonomia della batteria fino all’8%, aumentando l’efficienza complessiva del sistema di propulsione.

Nonostante l’attenzione rivolta all’elettrificazione, Bosch continua a investire anche nei motori a combustione. I sistemi di gestione del motore Bosch sono studiati per rispondere alle normative più stringenti, come le Euro 5 e BS 6 in India, e supportano anche carburanti alternativi come E100 e CNG/LPG. Componenti come iniettori, sensori e centraline permettono di migliorare l’efficienza rispetto ai carburatori convenzionali, ancora molto diffusi nei mercati emergenti.

La digitalizzazione entra sempre più nel mondo delle moto, con Bosch che introduce aggiornamenti over the air e funzioni on demand. I motociclisti possono personalizzare l’esperienza di guida installando nuove funzioni tramite un’app dedicata. Questo approccio offre la possibilità di aggiungere modalità di guida speciali o funzioni di comfort per i lunghi viaggi anche dopo l’acquisto.

L’integrazione delle funzioni connesse è accompagnata da un’interfaccia utente intuitiva e display TFT di ultima generazione, con dimensioni che vanno dai 5” fino ai 10,25” del Integrated Connectivity Cluster. Grazie a una tecnologia di incollaggio ottico, Bosch assicura un’eccellente leggibilità dei display, anche in condizioni di luce diretta.