Bridgestone Potenza Sport A: il pneumatico con il 55% di materiali riciclati e rinnovabili

Bridgestone, leader mondiale nei pneumatici premium e nelle soluzioni per la mobilità sostenibile, ha annunciato il lancio del Potenza Sport A, il primo pneumatico prodotto in serie dall’azienda a incorporare una significativa percentuale di materiali riciclati e rinnovabili. Questo prodotto innovativo è composto per il 55% da materiali certificati ISCC PLUS, uno standard di certificazione globale che assicura la tracciabilità delle materie prime alternative lungo l’intera catena di approvvigionamento, dall’origine fino al cliente finale.

Il Potenza Sport A è stato sviluppato con la tecnologia ENLITEN di Bridgestone, che ne migliora le caratteristiche di sostenibilità, rendendolo perfettamente adatto alla mobilità elettrica senza compromettere la sicurezza o le prestazioni. Questo pneumatico ad altissime prestazioni garantisce agli automobilisti una sicurezza e un controllo eccezionali, come dimostrato dalla certificazione UE in classe A per l’aderenza sul bagnato. Inoltre, offre la migliore efficienza energetica della categoria e una maggiore autonomia della batteria, vantando la stessa etichetta UE per la resistenza al rotolamento.

In linea con i principi del Bridgestone E8 Commitment, il Potenza Sport A utilizza il 35% di materiali certificati ISCC PLUS provenienti da fonti rinnovabili come gomma naturale e polimeri bio-attribuiti, oltre al 20% di materiali riciclati certificati ISCC PLUS. Questi includono gomma riciclata da pneumatici fuori uso, carbon black certificato e correlato a oli circolari, silice ottenuta da lolla di riso, lignina, ossido di zinco e carbon black recuperato correlato a pneumatici a fine vita. Questi materiali innovativi e sostenibili permettono a Bridgestone di ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti, contribuendo alla costruzione di un futuro più verde e sostenibile.

Il Potenza Sport A non è solo un concetto o un progetto pilota; è già stato scelto da Audi come equipaggiamento originale per la nuova e-tron GT3. Questo pneumatico omologato a livello globale ha superato i rigorosi test di Audi, dimostrando la sua capacità di garantire le alte prestazioni richieste da un veicolo così potente ed esigente, offrendo al contempo una sicurezza e una sostenibilità eccezionali.

Sviluppato presso il centro di R&D di Bridgestone nei pressi di Roma, il Potenza Sport A sarà prodotto nel moderno Roma Plant, che ha ottenuto la certificazione ISCC PLUS nel 2022. Lo stabilimento di Roma vanta anche la certificazione ISO 50001 per la gestione efficiente dell’energia. L’intero processo di produzione dei pneumatici è al 100% elettrico, con l’elettricità prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Questa scelta dimostra l’impegno di Bridgestone verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.