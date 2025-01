BYD: un 2024 da record e un futuro radioso in Italia

BYD conclude il 2024 con risultati straordinari a livello globale, affermandosi come protagonista anche nel mercato italiano. Con oltre 4,25 milioni di auto vendute nel mondo, di cui il 60% modelli dotati di tecnologia ibrida plug-in – una crescita del 73% rispetto all’anno precedente – BYD si conferma leader nel settore della mobilità sostenibile.

Il 2024 segna per BYD un record di nuovi contratti con i clienti finali nell’ultimo trimestre, superando le 3.200 unità. Durante l’anno, il brand ha registrato un totale di 2.886 immatricolazioni, con 1.700 unità solo nell’ultimo trimestre, triplicando il trend dei primi nove mesi. Il mese di dicembre si distingue con oltre 1.500 contratti, quintuplicati rispetto al trimestre precedente, e 707 immatricolazioni, portando BYD a conquistare una quota di mercato dello 0,6%, rispetto alla media dello 0,09% dei primi nove mesi.

Questi numeri certificano il sorpasso di BYD su diversi marchi tradizionali italiani ed europei, che nonostante il lancio di nuovi modelli, rimangono dietro l’innovazione tecnologica del brand.

Un ulteriore traguardo è stato raggiunto a dicembre, con BYD che diventa leader nel segmento dei Veicoli Commerciali Leggeri (LCV) elettrici, conquistando una quota di mercato del 17,7%.

Il successo di BYD in Italia è stato sostenuto da una campagna pubblicitaria capillare, lanciata su tutti i canali durante l’ultimo trimestre. In particolare, lo spot televisivo della Seal U DM-i ha avuto un impatto significativo, moltiplicando per sei le ricerche su Google del marchio e della sua gamma di prodotti.

Nel 2024, BYD ha avviato un ambizioso processo di espansione della rete di concessionari, vendita e post-vendita. A fine anno, il brand contava 28 store operativi, con un obiettivo di 105 punti vendita entro il 2025, di cui almeno 70 già nel primo semestre.

A guidare questa crescita, una nuova squadra di manager italiani con esperienza consolidata, impegnata a valorizzare il potenziale del marchio in un mercato complesso come quello nazionale. Il focus è chiaro: massimizzare le opportunità per il 2025.

BYD non intende fermarsi qui. Nel 2025 continuerà la sua offensiva di prodotti ad alta tecnologia, con lanci strategici nei segmenti BEV e PHEV, confermando il proprio impegno verso la salvaguardia ambientale e una mobilità sempre più sostenibile. Nonostante la fase evolutiva di questi segmenti, BYD punta a rivoluzionare il mercato con soluzioni innovative e all’avanguardia.