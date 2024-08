Capcom Fighting Collection 2: in arrivo nel 2025

Durante il recente Nintendo Direct Partner Showcase è stata svelata una grande sorpresa per gli amanti dei giochi di combattimento: Capcom Fighting Collection 2 è prevista per il 2025 e porterà una ricca selezione di titoli classici su piattaforme moderne come Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam.

Questa nuova raccolta includerà giochi iconici come Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 e Power Stone 2, offrendo ai giocatori l’opportunità di rivivere battaglie epiche e emozionanti. Inoltre, la Capcom Fighting Collection 2 sarà arricchita da nuove funzionalità che renderanno l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Tra le novità più interessanti ci sono il gioco online disponibile in tutti e otto i titoli, un netcode rollback per garantire un’esperienza online fluida e stabile, la modalità Allenamento personalizzabile, il supporto per 14 lingue diverse e contenuti esclusivi come gallerie d’arte e musicali con opere ufficiali e documenti di progettazione.

Inoltre, i giocatori potranno personalizzare la propria esperienza di gioco attraverso impostazioni specializzate, filtri di visualizzazione e salvataggi a metà partita. Sono state apportate anche varie migliorie al bilanciamento del gioco per garantire una gameplay equilibrata e divertente per tutti.

Ma le novità non finiscono qui: insieme alla Capcom Fighting Collection 2, è stata annunciata anche la MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, che includerà titoli indimenticabili come X-MEN vs. STREET FIGHTER e MARVEL vs. CAPCOM 2: New Age of Heroes.

Se sei un appassionato di giochi di combattimento classici, non perderti l’uscita di Capcom Fighting Collection™ 2 e MARVEL vs. CAPCOM® Fighting Collection: Arcade Classics per un’immersione nostalgica nel mondo dei picchiaduro. Preparati a sfidare amici e avversari online, personalizzare la tua esperienza di gioco e goderti le emozioni senza tempo di questi titoli leggendari.