Carrera: sinonimo di velocità e divertimento da generazioni

Fin dal 1963, Carrera è diventato un simbolo di velocità in miniatura, facendo innamorare generazioni di appassionati grazie alle sue piste e modellini estremamente dettagliati. Questo marchio iconico continua a dominare il settore, unendo precisione, adrenalina e puro divertimento, confermandosi leader indiscusso. Oggi, con una nuova collezione di prodotti innovativi e coinvolgenti, Carrera continua a far sognare grandi e piccoli con esperienze di guida straordinarie e corse mozzafiato.

La nuova collezione Carrera FIRST trasforma ogni salotto in un campo di gara avvincente, dove i piccoli piloti possono competere accanto ai loro eroi preferiti. Il set Batwheels – Pronti all’azione porta l’eccitazione di Gotham direttamente a casa: Bat e Redbird sfrecciano su una pista blu brillante di 2,4 metri, tra piani rotanti e curve mozzafiato. È il regalo perfetto per i giovani avventurieri che sognano di combattere il crimine con stile!

Inoltre, con il set It’s Spidey Time, i bambini possono unirsi a Spidey e Spin in una corsa emozionante su un circuito di 2,4 metri alimentato a batteria. Questo set, pieno di sorprese e dotato di una trottola per un divertimento extra, è progettato per sviluppare le abilità motorie dei più piccoli, portando a casa tutta l’energia della serie “Spidey e i suoi super amici”.

La collezione Carrera FIRST non sarebbe completa senza la partecipazione di uno dei franchise più amati: Mario Kart. Il set dedicato porta Mario e Yoshi a sfidarsi in corse elettrizzanti su una pista coloratissima. Grazie ai regolatori di velocità elettronici e alla facilità d’uso, questo set è perfetto per sviluppare abilità di guida e coordinazione, garantendo ore di divertimento in stile Mario.

Carrera non dimentica nemmeno gli appassionati più grandi. Il Carrera RC Mario Kart Quad e la stilosa auto radiocomandata Carrera RC Sonic sono pronti a portare il divertimento su un altro livello. In particolare, il bolide di Sonic the Hedgehog, in scala 1:18 e dotato di fari a led, raggiunge velocità fino a 9 km/h su qualsiasi terreno, garantendo prestazioni elevate e uno stile inconfondibile.