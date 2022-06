Da 40 anni sotto i riflettori: Opel Corsa diventa un’icona della moda

La vita comincia a 40 anni, anche per la vendutissima Opel Corsa, che quest’anno festeggia il 40° anniversario. Opel Corsa, presentata nel 1982, rivoluzionò il segmento delle piccole e pose le fondamenta per un successo che continua ancora oggi. Finora dagli stabilimenti della Casa ne sono uscite più di 14 milioni di unità. Quest’automobile di grandissimo successo ha raggiunto la sesta serie e la domanda è più alta che mai, in particolare per Opel Corsa-e elettrica.

Quando la prima generazione di Opel Corsa giunse sul mercato, i consumatori furono immediatamente colpiti dall’aspetto spigoloso e dall’insolita eleganza dell’abitacolo, in particolare la finitura tartan dei sedili che oggi torna in modo molto speciale.

Infatti, gli appassionati di moda potranno presto mostrare il loro amore per questo motivo senza tempo grazie a una limited edition di calze in tartan che sarà presto disponibile presso l’Opel Lifestyle Shop. La confezione, disegnata specificamente per l’anniversario, contiene quattro paia di calze, comode e colorate. Gli appassionati troveranno un motivo che ricorda la finitura dell’originale Opel Corsa A, e un altro dall’interpretazione più moderna. Questi eleganti capi faranno sentire tutti sempre di moda – proprio come la stessa Opel Corsa.