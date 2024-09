Dead Island 2: Ultimate Edition – Disponibile il 22 ottobre

Il tanto atteso giorno è alle porte per tutti gli appassionati di giochi horror e zombie: il 22 ottobre 2024 sarà finalmente rilasciata la Dead Island 2: Ultimate Edition. Un’esplosione di azione, orrore e sopravvivenza, pronta a coinvolgere i giocatori in un’apocalittica avventura come mai prima d’ora.

Rispetto alla versione originale, gli acquirenti della Ultimate Edition avranno accesso non solo al gioco base completo di Dead Island 2, ma anche a entrambe le espansioni della storia – Haus e SoLA, una vasta gamma di armi speciali e un equipaggiamento personalizzabile. Tra le novità più entusiasmanti, spicca il pacchetto Kingdom Come: Deliverance II, arricchito da:

• Pacchetto Ricordi di Banoi

• Pacchetto Armi Dorate

• Pacchetto Armi Pulp

• La katana Morte di Red

• 6 pacchetti personaggio premium

La vera sorpresa di questa edizione è però rappresentata dalla modalità Vigilanza di Quartiere, presentata nel trailer ufficiale. In questa modalità cooperativa, sviluppata da Fishlabs e Dambuster Studios, i giocatori dovranno fronteggiare ondate infinite di zombie nei canali di Venezia, difendendo la propria casa con nuove abilità, armi e trappole.

Dead Island 2 sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gioco, sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da PLAION, promette di regalare ai giocatori un’esperienza unica nel suo genere.