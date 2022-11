Disney100: presentato a Milano il 100° Anniversario Di The Walt Disney Company

Si è tenuto ieri a Milano presso il cinema Notorious l’evento italiano di presentazione delle attività celebrative per Disney100. A partire da gennaio 2023, un ricco programma di esperienze esclusive, concerti e collezioni di prodotti celebrativi, per festeggiare anche in Italia il primo secolo Disney: storie e personaggi che da 100 anni portano la magia Disney nella vita di milioni di persone.

Le celebrazioni includeranno anche il tour europeo Disney100: The Concert, una serie di concerti che ripercorreranno le musiche più iconiche della storia Disney. Durante l’evento a Milano è stata annunciata, per la prima volta, la data italiana della tournée: il 13 maggio 2023 nell’esclusiva cornice dell’Arena di Verona. L’esperienza incanterà il pubblico con una performance dal vivo di artisti solisti e dell’Hollywood Sound Orchestra arricchita da scene tratte da leggendari film Disney: Topolino, Cenerentola, Il Re Leone e Mary Poppins solo per citarne alcuni, lasciando spazio anche agli eroi Disney contemporanei tra cui i personaggi Pixar, Star Wars e i Super Eroi Marvel.

Oltre ai numerosi licenziatari e partner Disney che hanno assistito alla presentazione Disney100, erano presenti all’evento anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Marco Bocci, Alberto Boubakar Malanchino e Ludovico Tersigni.

Madrina della serata l’attrice e cantante Serena Rossi che ha incantato il pubblico con un medley di successi Disney e che ha dichiarato “Disney è parte di me sin da quando ero piccola, per questo motivo è stato davvero un regalo poter essere testimone di questi 100 anni di Magia. Aver prestato la voce ad Anna di Frozen e aver interpretato diverse canzoni Disney è un’emozione unica perché mi consente di guardare il mondo con gli occhi della bambina che sono stata”.

Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italy and Country Manager Turkey, Israel & Greece, ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso di poter festeggiare insieme a tutti i nostri partner un momento storico: i cento anni di Disney, un traguardo fantastico! Il primo contratto, firmato nel 1923 da Walt Disney e suo fratello Roy, viene considerato come il documento fondante di The Walt Disney Company. Da allora, il successo della Company è stato incredibile, in un crescendo continuo di emozioni, storie e personaggi rimasti iconici – da Biancaneve, Mary Poppins, Cenerentola ai personaggi più amati dai più piccoli, oltre a Topolino, Minnie e Paperino e i recenti mondi Marvel e Star Wars. Ci aspetta un anno davvero straordinario!”

Durante l’evento è intervenuto anche Jay Visconti, General Manager CPGP Italy and VP Retail Channel Strategy EMEA, che ha affermato: “Creare momenti indimenticabili è sicuramente uno dei pilastri della nostra Company e, per noi che creiamo prodotto, questa visione è ormai parte del nostro DNA. Dopo 100 anni di storia possiamo affermare con orgoglio di essere la prima azienda licenziante al mondo con una varietà di categorie merceologiche vastissime. Siamo sicuri che Disney100 sarà l’occasione per stringere nuove collaborazioni e rafforzare le storiche. Per celebrare al meglio questo traguardo, il nostro obiettivo è creare prodotti celebrativi iconici e da collezione. Inoltre, saremo vicini al consumatore creando eventi sul territorio immersivi e coinvolgenti.”