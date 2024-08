SAM SMITH: fuori oggi la “anniversary edition” di IN THE LONELY HOUR

Sam Smith si prepara a festeggiare il decimo anniversario del suo album di debutto, “IN THE LONELY HOUR”, che è stato certificato sei volte platino dalla RIAA. In onore di questo importante traguardo, oggi, venerdì 2 agosto, esce “IN THE LONELY HOUR (10TH ANNIVERSARY EDITION)”, disponibile per il preordine.

L’album originale, che ha segnato l’inizio di una straordinaria carriera per Sam Smith, includeva successi come “Stay With Me”, “I’m Not The Only One”, “Lay Me Down”, “Money on My Mind” e “Like I Can”. Oltre alle dieci tracce originali, l’edizione commemorativa presenterà un brano inedito intitolato “Little Sailor”.

In aggiunta alla pubblicazione dell’album, Sam Smith ha lanciato “The Pink House”, un nuovo brand ispirato alla casa in cui è cresciuto, che si impegna a creare un mondo migliore e più sicuro per tutti. All’interno di “The Pink House” è attualmente in fase di realizzazione una fondazione benefica dedicata a supportare la comunità LGBTQIA+.

Per celebrare ulteriormente il decimo anniversario di “IN THE LONELY HOUR”, Sam ha anche lanciato un podcast omonimo in cui condividerà storie ed esperienze con amici e icone della cultura queer come Elliot Page, Laverne Cox e Gloria Estefan.

Sam Smith, uno degli artisti più acclamati nella storia recente della musica, ha ricevuto numerosi premi tra cui Grammy e Golden Globe, e ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Attualmente in tour con GLORIA – The.Blackout, Sam ha recentemente eseguito al Lucca Summer Festival 2024 in Italia e si esibirà in festival europei durante l’estate.

Con il suo coraggioso annuncio nel 2019 di identificarsi come non-binario e con l’uso dei pronomi “They/Them”, Sam Smith ha dimostrato di essere non solo un artista straordinario ma anche un modello di autenticità e inclusione.