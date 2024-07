19 luglio: Gardaland festeggia il 49° compleanno con “Monopoly Gardaland Resort”

Il 19 luglio 1975 rappresenta una data storica per l’Italia, poiché segna l’inaugurazione del famoso parco divertimenti Gardaland. Ciò che un tempo era solo un piccolo parco divertimenti sulle sponde del Lago di Garda, oggi conta ben 49 anni di attività e si estende con 40 attrazioni, uno spettacolare LEGOLAND Water Park, un SEA LIFE Aquarium e 3 hotel a tema.

Gardaland è diventato nel corso degli anni il punto di riferimento per le famiglie italiane in fatto di divertimento, affermandosi anche a livello internazionale come una destinazione turistica imperdibile. Per celebrare il 49° anniversario, è stata lanciata un’edizione speciale di Monopoly targata Gardaland Resort, permettendo ai visitatori di esplorare i luoghi preferiti del parco anche attraverso un emozionante tabellone di gioco.

L’estate al Gardaland Resort prosegue con successo grazie all’evento “Night is Magic”, che estende l’orario di chiusura del parco fino alle ore 23:00, offrendo spettacoli indimenticabili come il Magic Show !MPOSSIBLE al Gardaland Theatre e la proiezione del suggestivo spettacolo Jumanji the Show sulla facciata dell’attrazione Jumanji – The Adventure.

Per i più piccoli, il divertimento si arricchisce con i nuovi Meet & Greet dell’estate, come il Po Meet & Greet in Arena Kung Fu Panda e il LEGO Shark Meet & Greet nel LEGOLAND Water Park Gardaland.

Inoltre, è disponibile una speciale edizione limitata di Monopoly Gardaland Resort, acquistabile presso i punti vendita interni al parco e sull’e-shop di Gardaland.

Il Gardaland Resort continua a deliziare visitatori di tutte le età con la sua variegata offerta di attrazioni, spettacoli e eventi speciali, confermandosi come una destinazione imperdibile per trascorrere momenti indimenticabili in compagnia di amici e familiari.