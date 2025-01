DOECHII: la nuova regina del rap americano in testa alle classifiche

La scena musicale internazionale si prepara ad accogliere una nuova regina del rap femminile proveniente dalla Florida, si chiama DOECHII. Con ben tre nominations ai prossimi Grammy Awards 2025, tra cui quella per il ‘Miglior Album Rap’, l’artista si è già guadagnata l’elogio di superstar del calibro di Billie Eilish, Katy Perry e Beyoncé.

La sua hit “Denial is a River” è già una delle più ascoltate su Spotify Global e ha conquistato le classifiche Billboard Hot 100, segnando un traguardo significativo per la giovane artista.

DOECHII, che si è fatta conoscere come la “Swamp Princess” per il suo originario luogo di provenienza e per la sua grinta inconfondibile, ha già dimostrato di essere un’artista poliedrica capace di mescolare stili diversi con maestria. Con l’uscita del suo primo mixtape “Alligator Bites Never Heal” ha conquistato il cuore degli appassionati di hip-hop di tutto il mondo, guadagnandosi il titolo di “next big thing del rap americano” da riviste di prestigio come Rolling Stone e Vogue.

“Il mio primo pezzo ad entrare in classifica è una satira su uno dei punti più bassi di tutta la mia vita e non ha nemmeno un hook. Questo è un messaggio per gli artisti meno conosciuti: create l’arte che volete, non ci sono regole da seguire” – DOECHII su Twitter.

Il singolo “Denial is a River”, estratto dall’acclamato mixtape, ha già conquistato oltre 64 milioni di stream globali su Spotify e si è posizionato al vertice delle tendenze su YouTube. Il videoclip ispirato alle sitcom americane degli anni ’90 ha catturato l’attenzione del pubblico, confermando l’eccezionale talento e la personalità unica di DOECHII.

Con esibizioni televisive di successo e il sostegno di artisti e celebrità di grande calibro, DOECHII si sta affermando come una delle voci più promettenti della scena hip-hop internazionale. La sua determinazione e la sua autenticità emergono chiaramente anche attraverso il suo lavoro artistico e il messaggio che trasmette attraverso la musica.

Con l’uscita imminente di “Denial is a River” nelle radio italiane, è solo questione di tempo prima che anche il pubblico italiano si lasci conquistare dalla potente e travolgente arte di DOECHII, la nuova regina del rap femminile.