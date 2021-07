Due nuove “big boxer” per BMW: ecco R 18 Transcontinental e R 18 B

Con la nuova R 18 Transcontinental, BMW Motorrad aggiunge alla famiglia R 18 una Grand American Tourer e la R 18 B “Bagger”, particolarmente popolare negli Stati Uniti. Come per i precedenti modelli R 18, la nuova R 18 Transcontinental e la R 18 B combinano l’emozionante potenza del “Big Boxer” con un concept di telaio classico che attinge a modelli storici, un equipaggiamento esclusivo e un design elegante.

Questo rende la R 18 Transcontinental ideale per i viaggi e le lunghe distanze in stile americano – sia per la guida in solitaria che con passeggero e bagagli. La R 18 B, d’altra parte, è progettata come una “rider’s machine” che offre un piacere di guida emozionale ed è ideale per il touring e il cruising.

Le caratteristiche speciali della nuova R 18 Transcontinental includono: carenatura anteriore con parabrezza alto, deflettore e flap. Cockpit con quattro strumenti circolari analogici e display a colori TFT da 10,25 pollici, faro aggiuntivo, impianto audio Marshall, barre di protezione del motore, valigie, bauletto, riscaldamento della sella, finiture cromate e un motore in argento metallizzato.

Per contro, la nuova R 18 B fa a meno del bauletto e, nello stile di una “bagger”, offre tra l’altro un parabrezza basso, una sella più sottile e un motore nero opaco metallizzato.

Il motore boxer BMW più possente di tutti i tempi a coppia massima

Il cuore delle nuove R 18 Transcontinental e R 18 B è un motore boxer bicilindrico, il “Big Boxer”, uno sviluppo completamente nuovo per i modelli R 18. Non solo il suo aspetto imponente, ma anche le specifiche tecniche ne dimostrano i legami con i motori boxer tradizionali raffreddati ad aria che hanno regalato esperienze di guida stimolanti per più di settant’anni da quando BMW Motorrad ha avviato la produzione di motociclette nel 1923. Il più possente motore bicilindrico piatto mai realizzato nella produzione di moto di serie vanta una cilindrata di 1.802 cc. e una potenza di 67 kW (91 CV) a 4.750 giri/min. Tra i 2.000 e i 4.000 giri/min. eroga sempre più di 150 Nm di coppia, nonché una forza di trazione essenziale e un suono preponderante.

Telaio tubolare in acciaio a doppia culla, un trave posteriore composto da parti in lamiera stampata e forcellone posteriore con asse di trasmissione passante con aspetto da telaio rigido

Il cuore del telaio della nuova R 18 Transcontinental e della R 18 B è un telaio tubolare in acciaio a doppia culla con un trave posteriore composto da parti in lamiera stampata. Il suo design porta avanti la lunga tradizione BMW Motorrad per questo tipo di telaio. La qualità di fabbricazione particolarmente elevata e l’attenzione al dettaglio sono evidenti anche in elementi appena percettibili come i giunti saldati tra i tubi in acciaio e le parti fuse o forgiate. Come per la leggendaria BMW R 5, il forcellone posteriore, progettato con un design simile, è attraversato dall’asse di trasmissione posteriore nello stesso stile utilizzando giunti bullonati.

Forcella telescopica con copri forcella, sospensione cantilever, cerchi in lega leggera fusa e freni a disco in combinazione con BMW Motorrad Full Integral ABS

Le sospensioni della nuova R 18 Transcontinental e della R 18 B rinunciano volutamente a qualsiasi possibilità di regolazione da parte del pilota. Al contrario, una forcella telescopica e un sistema di sospensione cantilever montato direttamente sul forcellone con ammortizzazione progressiva e precarico della molla regolabile automaticamente assicurano un controllo eccellente delle ruote in lega leggera e un comfort di sospensione reattivo. Per ottenere la migliore risposta possibile anche quando si guida con un passeggero e a pieno carico, la sospensione posteriore dispone di un ammortizzatore progressivo e di una compensazione automatica del carico. Come nella leggendaria BMW R 5, gli steli della forcella telescopica sono incamiciati in un copri forcella. Il diametro degli steli della forcella è di 49 mm, l’escursione delle sospensioni anteriori e posteriori è di 120 mm. L’impianto frenante della nuova R 18 Transcontinental è costituito da un doppio freno a disco all’anteriore e da un freno a disco singolo al posteriore in combinazione con pinze fisse a quattro pistoni e BMW Motorrad Full Integral ABS.

Dynamic Cruise Control (DCC) di serie. Active Cruise Control (ACC) – controllo della velocità di crociera con controllo della distanza integrato per un touring rilassato come optional ex works

La R 18 Transcontinental e la R 18 B sono equipaggiate con il cruise control elettronico DCC (Dynamic Cruise Control) di serie. Il DCC regola automaticamente la velocità di guida impostata dal pilota. Per “Dynamic” si intende che la velocità preselezionata viene mantenuta costante anche in discesa. L’Active Cruise Control (ACC) consente una guida rilassata con controllo della distanza – senza che il pilota debba adattare la velocità al veicolo che lo precede. Con l’aiuto di sensori radar integrati nella carenatura anteriore, la moto accelera automaticamente per regolare la velocità oppure viene applicato il nuovo sistema di frenata integrale di serie per la decelerazione, a seconda della situazione in strada. L’ACC garantisce anche una guida particolarmente sicura in curva. Se necessario, il sistema di controllo della curva riduce automaticamente la velocità, dando al pilota la giusta velocità per un angolo di sterzata comodo e sicuro.

Ergonomia coerente per il miglior controllo possibile della moto

Una caratteristica delle nuove R 18 Transcontinental e R 18 B è una posizione distesa delle pedane poggiapiedi, cosiddetta “centrale”, del tutto in linea con la filosofia BMW Motorrad. Questa posizione classica dietro i cilindri non solo è tipica di BMW ma consente anche una posizione di guida comoda e attiva per il miglior controllo possibile della moto. La R 18 Transcontinental dispone, di serie, di una sella riscaldata particolarmente comoda per garantire il comfort di guida sulle lunghe distanze anche in due persone. La sella per due persone della R 18 B è leggermente più sottile. Le pedane sono di serie nella nuova R 18 Transcontinental, mentre la nuova R 18 B è dotata di poggiapiedi più larghi e comodi rispetto alla R 18.

Cockpit con strumenti circolari dal design classico e schermo a colori TFT da 10,25″ con navigazione a mappe per una comoda pianificazione del percorso e un’ampia connettività di serie

Il cockpit, progettato appositamente per la nuova R 18 Transcontinental e R 18 B con quattro strumenti circolari analogici e un display a colori TFT da 10,25 pollici si fonde armoniosamente con l’aspetto classico. Caratterizzato dall’iconica scritta “BERLIN BUILT”, segue da un lato lo stile classico delle nuove R 18 Transcontinental e R 18 B e dall’altro offre un display a colori TFT perfettamente leggibile che garantisce il massimo della funzionalità e delle informazioni.

Tre modalità di guida unitamente ad ASC e MSR di serie per un alto grado di divertimento e sicurezza alla guida. Retromarcia assistita e Hill Start Control come optional ex works

Per soddisfare le esigenze individuali dei clienti, le tre modalità di guida “Rain”, “Roll” e “Rock” sono di serie nelle nuove R 18 Transcontinental e R 18 B, cosa insolita per questo segmento. La dotazione di serie include anche l’ASC (Automatic Stability Control), che garantisce un alto livello di sicurezza alla guida. Inoltre, le nuove R 18 Transcontinental e R 18 B dispongono di serie di un controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR). Tra gli altri optional, la retromarcia assistita agevola le manovre e la funzione Hill Start Control facilita le partenze in salita.

Le nuove R 18 Transcontinental e R 18 B: linea iconica unita a un telaio dall’aspetto rigido e una tecnologia all’avanguardia

La nuova R 18 Transcontinental si distingue come una tourer di lusso e la nuova R 18 B come un’elegante “Bagger” con la sua caratteristica “streamlining” che integra perfettamente la carenatura anteriore, le valigie e, nel caso della R 18 Transcontinental, il bauletto. Entrambe traspongono ai giorni nostri lo stile iconico delle grandi tourer e cruiser di un tempo. Il design purista, plasmato sulla base di numerosi classici BMW Motorrad, rivive in molti dettagli. Elementi funzionali e di stile come il telaio tubolare a doppio anello, il serbatoio del carburante a goccia da 24 litri, la trasmissione cardanica aperta o la finitura con doppia striscia bianca (optional ex works) ricordano le leggendarie moto boxer BMW. Anche le sospensioni si rifanno splendidamente ai vecchi tempi. Insieme al forcellone bilaterale e a un sistema di sospensione cantilever, la struttura rigida del telaio della R 5 è stata perfettamente trasposta ai giorni nostri.

Impianto audio con sistema audio Marshall: una nuova dimensione digitale del suono come standard ex works

Con l’impianto audio Marshall, le nuove R 18 Transcontinental e R 18 B offrono un’intensa esperienza sonora. Già di serie le nuove R 18 Transcontinental e R 18 B dispongono di un impianto audio sviluppato in collaborazione con il produttore britannico Marshall, con altoparlanti a 2 vie integrati nella parte anteriore della carenatura. Le griglie nere degli altoparlanti con scritte bianche Marshall completano il look classico. I sistemi audio Marshall Gold Series Stage 1 e Stage 2 sono disponibili come optional ex works per fornire un piacere di ascolto ancora più intenso. Fino a 4 altoparlanti e 2 subwoofer con 280 watt di potenza totale garantiscono una qualità sonora incomparabile e “buone vibrazioni”. Da più di 60 anni Marshall, azienda originaria di Hanwell, Londra, ora con sede a Bletchley, Milton Keynes (UK) produce i leggendari amplificatori utilizzati dai più grandi musicisti del mondo. Dal 2012 la qualità audio si è estesa alla produzione di auricolari di altissima qualità pluripremiati, progettati per gli amanti della musica.

La R 18 Transcontinental First Edition e la R 18 B First Edition:

Look esclusivo con verniciature e cromature

Fin dal momento del lancio sul mercato, le nuove R 18 Transcontinental e R 18 B saranno disponibili in tutto il mondo come versioni esclusive R 18 Transcontinental First Edition e R 18 B First Edition. Esse combinano il look della R 18 con caratteristiche esclusive nella classica finitura nera con doppia striscia bianca. Ulteriori punti salienti sono le superfici appositamente progettate (pacchetto Chrome), le cuciture di alta qualità sul sedile e la scritta “First Edition”.

Una grande varietà di pezzi per una perfetta personalizzazione e individualizzazione ottimale. Equipaggiamento esclusivo Option 719

La gamma di accessori originali BMW Motorrad offre il massimo delle possibilità di personalizzazione per adattare la R 18 Transcontinental e la R 18 B al gusto personale. Le collezioni di design delle parti in alluminio fresato della R 18 e della R 18 Classic, realizzate in collaborazione con Roland Sands Design, sono disponibili anche per la nuova R 18 Transcontinental e la R 18 B. Per quanto riguarda gli impianti audio, BMW Motorrad è partner del produttore britannico Marshall. Per la nuova R 18 Transcontinental e la R 18 B, BMW Motorrad offre una gamma di optional particolarmente pregiati ed esclusivi sotto il nome di “Option 719” come la finitura metallizzata Option 719 Galaxy Dust e gli accessori originali BMW Motorrad.