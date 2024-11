EICMA 2024: il gruppo Dainese presenta la protezione del futuro

Si apre EICMA, il Salone del Motociclismo più grande d’Europa, e il Gruppo Dainese porta tante sorprendenti novità per tutti gli appassionati del settore. Un appuntamento imperdibile alla scoperta delle ultime proposte dal mondo Dainese, AGV, TCX e Momodesign: esclusive anteprime di prodotto, ospiti d’eccezione e tanti eventi.

Prima fra tutte Dainese Smart Air, ultima evoluzione della protezione per il motociclista su strada, è l’innovativo sistema airbag facilmente indossabile sia sopra sia sotto ogni outfit, incredibilmente leggero, estremamente protettivo ed ergonomico. Grazie al nuovo concept minimal che lo rende ergonomico, ed estremamente protettivo grazie alla presenza del rivoluzionario sistema D-air®Road su petto e schiena, Smart Air offre massimi livelli di comfort. Dotato del rivoluzionario airbag D-air® Road a tripla attivazione del sacco e di gas generator integrato che può essere facilmente sostituito in tutta autonomia, è un airbag certificato di Liv.2 su petto e schiena con una batteria ricaricabile che raggiunge la durata di 12 ore. Il massimo del comfort e della sicurezza.

E ancora il nuovo AGV K7, il casco sport touring integrale che ridefinisce l’equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort, sicurezza e versatilità. Infatti K7 è il perfetto mix tra sportività e turismo, portato al massimo dell’evoluzione. Studiato per adattarsi perfettamente a ogni stile di guida, da quella comoda sport tourer, a quella impegnata fra le trafficate strade cittadine fino alla posizione sportiva, in carena.

Il nuovo casco della gamma AGV è stato disegnato per soddisfare le esigenze dei motociclisti sportivi in cerca di massime prestazioni: progettato in galleria del vento, il design di K7 offre massima stabilità ad alta velocità, ideale sia per la guida sportiva che per quella turistica.

Il comfort è senza pari grazie agli interni premium e guanciali intercambiabili, ma anche ad un innovativo sistema di ventilazione brevettato e all’ampio campo visivo. Il visierino parasole aggiunge un ulteriore livello di praticità, rendendo K7 il casco perfetto per i motociclisti tourer che cercano versatilità e comodità alla guida.

Questo casco racchiude il meglio delle caratteristiche del mondo sportivo e del touring, per affrontare qualsiasi sfida su due ruote. Testato per la performance, progettato per esplorare il mondo.

Tutta da scoprire anche la nuova collezione Touring, che combina protezione avanzata e funzionalità ottimale per garantire il massimo della sicurezza e del comfort in ogni condizione e affrontare ogni avventura su due ruote con l’equipaggiamento giusto.

Momodesign, parte del brand portfolio Dainese per l’ambito caschi e abbigliamento d moto, si presenta al Salone con due modelli completamente rinnovati: AERO e FGTR.

Con uno stile all’avanguardia e un design 100% italiano, AERO è il pioniere dei caschi Maxi Jet. Un’eccellenza nel design innovativo e nelle sue caratteristiche tecniche avanzate. Questo casco è la scelta ideale per coloro che ricercano uno stile distintivo senza accettare compromessi in termini di comfort e sicurezza. Il suo design dalle linee futuristiche è stato premiato nel 2020 con il prestigioso premio Compasso D’Oro di ADI DESIGN, il più storico e autorevole premio mondiale di design. AERO si presenta ad Eicma con una ricercata palette colori dalla texture metallizzata opaca che rivisita i grandi classici del marchio a valorizzarne il design distintivo.

FGTR si rinnova con l’omologazione ECE 2206, un restyling contemporaneo sia per il modello CLASSIC che EVO, con colorazioni e grafiche esclusive che esaltano il connubio tra stile, qualità e una maggiore sicurezza. Ispirato ai caschi da elicotterista, FGTR CLASSIC è un’icona metropolitana in continua evoluzione, da sempre contraddistinto da dettagli artigianali come i bordi cuciti a mano a percorrere il profilo della calotta e della visiera. La nuova gamma FGTR, realizzata con colorazioni e grafiche esclusive, la rendono ancora una volta icona urbana per tutti i motociclisti e gli scooteristi che amano distinguersi. Verrà inoltre presentata, in esclusiva ad Eicma, anche la prima collezione di abbigliamento protettivo per il commuting urbano di Momodesign.

Oltre a tutte le anteprime e alle novità allo stand di Dainese sarà, inoltre, una grande storia torna a tutti gli appassionati. Il leggendario casco AGV X1 Air System di Niki Lauda, indossato dal pilota di Formula 1 durante il drammatico Gran Premio di Germania del 1976, dopo essere trafugato ad un evento a Milano nel 1988, torna finalmente a raccontare la sua incredibile leggenda, esposto al pubblico presso lo stand Dainese ad EICMA 2024.

Il casco, visibilmente danneggiato dall’incendio divampato durante l’incidente, racconta la straordinaria forza del pilota austriaco, che tornò a correre appena 42 giorni più tardi. La sua iconica livrea rossa, con il nome di Lauda impresso in bianco, non rappresenta solo una leggenda sportiva, ma segna anche un momento cruciale nell’evoluzione della sicurezza in pista. Scomparso per 37 anni dopo l’apparizione ad una mostra negli Stati Uniti nel 1987 e alcuni successivi movimenti tra Giappone e Italia, l’AGV X1 di Niki Lauda è stato a lungo oggetto di mistero e per decenni la sua sparizione ha alimentato speculazioni e miti. Dainese, proprietario del marchio AGV, è riuscito a rivendicarne la legittima proprietà, restituendo alla storia e agli appassionati questo prezioso cimelio. In esposizione a EICMA 2024, questo casco entrerà a far parte del DAR – Dainese ARchivio, l’esposizione permanente di Dainese a Vicenza che celebra idee, persone e oggetti iconici che hanno rivoluzionato la sicurezza, il design e le performance nel panorama degli sport dinamici.