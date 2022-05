FANTA5TIC: Jeep e Juventus Women festeggiano insieme il tricolore 2021-2022

#FANTA5TIC: questo l’hashtag che ha accolto il quinto scudetto consecutivo della Juventus Women, anche quest’anno con il marchio Jeep ® e il logo 4xe sulla divisa. Cinque scudetti, dunque, oltre a una Coppa Italia e tre Supercoppe, nei primi cinque anni di storia: il brand Jeep ha accompagnato il team femminile bianconero in tutte queste eccezionali imprese, condividendone la grinta messa in campo per spostare il limite sempre un po’ più in là, in perfetto stile Jeep. E il successo del brand supera i limiti del rettangolo di gioco: Jeep infatti continua a primeggiare in Italia sul mercato italiano LEV, quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid: ad aprile la quota di Jeep in Italia ha superato il 20% grazie alla gamma di SUV dotati di tecnologia 4xe Plug-In Hybrid.

4xe: sostenibilità e capability off road su terreni inesplorati

Il logo 4xe che spicca sulla divisa bianconera accanto al marchio Jeep accompagnerà le campionesse della Juventus nel loro avvincente viaggio anche in finale di Coppa Italia in programma per il 22 maggio: una nuova sfida, un nuovo orizzonte, un altro terreno da conquistare, in autentico stile Jeep.

La sfida più attuale è mantenere la proverbiale capability off road nel rispetto dell’ambiente: e per questo scende in campo la tecnologia 4xe, il nuovo 4×4 del marchio Jeep che identifica l’evoluzione del concetto di capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile con “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica insieme alla sicurezza all-terrain della trazione eAWD, sia l’icona Wrangler 4xe, l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato mai introdotto in Europa. E presto la gamma si completerà con la flagship del marchio: la quinta generazione di Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, è in arrivo in Europa con l’esclusiva tecnologia ibrida plug-in 4xe. Sarà la Grand Cherokee più efficiente in termini di consumi, la più tecnologicamente avanzata e lussuosa di sempre, con le leggendarie capacità 4×4.