FOREO AUTUNNO 2021: è tempo di coccole per la pelle

Alzi la mano chi non si è mai emozionato guardando film classicamente autunnali come “Harry Ti Presento Sally” e “C’è posta per te” con Meg Ryan, o “Autunno a New York” con Winona Ryder e Richard Gere. L’autunno, si sa, è la stagione romantica per eccellenza, tempo di nuovi inizi dopo la pausa estiva, ed anche il momento ideale per fare un check dei propri rituali di bellezza in preparazione dell’inverno.

FOREO, il gigante svedese del beauty tech specializzato in trattamenti viso potenziati at-home di bellezza e benessere, ha in serbo per te una skincare routine autunnale che ti farà innamorare della tua pelle, donandole luminosità, nutrimento, e quella tanto agognata coccola rigenerante per contrastare i primi freddi di questa stagione, dall’equinozio del 22 settembre in avanti!

Prepara la tua pelle al rituale di bellezza più accogliente di sempre con UFO 2, il nuovo trattamento viso potenziato che, con piccoli e semplici gesti, ottimizza l’applicazione della maschera viso per un trattamento professionale ed altamente personalizzabile nel comfort di casa tua.

Dalle tonificanti pulsazioni T-Sonic alle luci LED in ben 8 colori, per soddisfare ogni tipo di pelle ed esigenza cutanea, UFO 2 racchiude tutto l’occorrente per prenderti cura di te in maniera dolce ed efficace. Ma ciò che apprezzerai di più questo autunno è la sua funzione di termoterapia, che infonderà un piacevole tepore alla tua pelle, per una vera coccola di livello spa.

L’abbinamento perfetto per contrastare i primi freddi in modo semplice e naturale? Sicuramente la nuova collezione di maschere viso UFO-attivate Farm To Face Masks. Ricche di principi attivi premium e dermatologicamente testate, queste maschere viso d’ispirazione coreana sono un vero toccasana per la pelle stressata da caldo, sudore, ed eccesso di sebo della stagione estiva.

Proprio pensando alla pelle stressata, arrossata, ed irritata, Foreo ha di recente rivelato la nuovissima coccola skincare dolce come il miele, la Sheet Mask Manuka Honey: infusa di portentoso miele di Manuka proveniente dalla Nuova Zelanda, questa prodigiosa maschera viso rivitalizzante e nutriente lascerà la tua #pelle morbidissima e con un leggero sentore di miele… come una torta appena sfornata! Ottima dunque per proteggere la pelle dall’effetto del vento e della pioggia autunnale.

E per rivitalizzare la pelle nelle lunghe giornate di smart working, recuperando la giusta carica ed energia per la stagione a venire, prova il nuovissimo trattamento viso rassodante BEAR di FOREO! Grazie alla delicata micro-corrente ed alle rilassanti pulsazioni T-Sonic, questo dispositivo diventerà un alleato immancabile per la tua routine di bellezza autunnale.