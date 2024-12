Francesco De Gregori: nel 2025 tour celebrativo per i 50 anni di “Rimmel”

Nel 2025, Francesco De Gregori porta in tour l’album “Rimmel”, celebrando così i 50 anni dall’uscita di questo capolavoro della musica italiana. L’album, rilasciato nel lontano 1975, ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la celebre title track “Rimmel”.

Il tour partirà nell’autunno del 2025 con una serie di concerti nei teatri italiani tra ottobre e novembre, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre. Infine, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, creando un’atmosfera più raccolta e intima per il suo pubblico.

Il tour “Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club” prevede tappe emozionanti in tutto il paese, con concerti nei teatri a Bologna, Torino, Parma, Napoli, Roma e molte altre città italiane. I due appuntamenti nei palasport, a Milano e Roma, saranno delle imperdibili occasioni per vivere la potenza della musica di De Gregori in grandi location.