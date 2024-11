Gardaland annuncia “Animal Treasure Island” per la stagione 2025

Gardaland, uno dei parchi divertimenti più amati in Italia e in Europa, celebra il suo cinquantesimo anniversario con una sorpresa di portata mondiale: l’arrivo di una nuova esperienza inedita, Animal Treasure Island. Questa innovativa attrazione sarà inaugurata nel 2025 e segnerà un’importante pietra miliare nella storia del parco e nel settore del divertimento globale.

Gardaland sarà il primo parco all’interno dell’universo Merlin, leader europeo nell’intrattenimento per famiglie, a presentare questa nuova IP sviluppata dai Merlin Magic Making Studios. “Siamo orgogliosi che Merlin abbia scelto l’Italia e Gardaland per il lancio di Animal Treasure Island” dichiara Sabrina de Carvalho, AD Gardaland, e prosegue “sarà una nuova ed immersiva esperienza adatta a tutti, caratterizzata da uno spirito avventuroso e da un’ambientazione maestosa ed accattivante”.

Con un investimento di circa 10 milioni di euro, Animal Treasure Island promette di essere un’attrazione di riferimento a livello internazionale. Si tratta di una water dark ride completamente sotterranea, con una superficie di 6.000 mq e ben venti scene coinvolgenti progettate per stupire e immergere i visitatori in una narrazione avventurosa e ricca di sorprese. La storia, creata dai Merlin Studios, intreccia temi classici come la lotta tra il bene e il male e una caccia al tesoro, con nuovi personaggi originali che cattureranno l’attenzione degli ospiti.

“Questo progetto rappresenta il primo passo di un roll out internazionale,” spiega Sabrina de Carvalho, indicando che dopo il debutto a Gardaland nel 2025, l’attrazione verrà replicata in altri parchi del gruppo Merlin Entertainments. Una strategia che conferma Gardaland come punto di riferimento per l’innovazione e la creatività all’interno del network Merlin.

Il lancio di Animal Treasure Island si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il 50° anniversario di Gardaland, un traguardo che il parco festeggerà con un’importante campagna pubblicitaria e numerose novità pensate per il 2025. Questo anniversario rappresenta non solo una celebrazione del passato, ma anche una dichiarazione d’intenti per il futuro, con Gardaland che continua a rinnovarsi e a sorprendere il suo pubblico.