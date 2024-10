Gardaland Magic Halloween 2024: una festa da brividi e divertimento fino a mezzanotte!

Il Parco divertimenti Gardaland si prepara a celebrare Halloween in grande stile, offrendo ai visitatori un’indimenticabile esperienza di 14 ore, prolungando l’apertura fino a mezzanotte il 31 ottobre. Con attrazioni mozzafiato, spettacoli immersivi e tante sorprese a tema, il Gardaland Halloween Party promette di immergere il pubblico in atmosfere spaventosamente coinvolgenti.

Fin dal mattino, l’atmosfera sarà carica di sorprese e, con l’arrivo della sera, l’esperienza diventerà ancora più intensa grazie al Gardaland Halloween Party, lo spaventoso evento animato da straordinari artisti e imperdibili show

La suggestiva Piazza Jumanji diventerà il cuore pulsante del party, con un palco dominato da un gigantesco ragno largo 20 metri, enormi zucche e esibizioni spettacolari. Alla consolle si esibirà Luca Lazza, insieme alla potente voce di Ary Fashion e le travolgenti performance dell’Hit Mania Dance Show, mentre Ospiti d’Onore come Benji & Fede, Coma_Cose e Fred De Palma faranno ballare il pubblico con i loro successi.

Tra le proposte per i giovani adulti spiccano i VENERDÌ DA PAURA, con una Scary Zone infestata da zombie e l’immersive experience “WRECKAGE – The Horror Experience”. Non mancheranno animazioni spettrali, dolci e cocktail a tema, oltre a spettacoli creati appositamente per Halloween, come “ANUBIS. Il Signore dei Morti” al Gardaland Theatre.

Per tutti gli amanti dello spirito festoso e spaventoso di Halloween, Gardaland si conferma come destinazione imperdibile per una giornata di divertimento e brividi!