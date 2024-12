Gardaland Resort: atmosfere esotiche con il Capodanno “Jungle Dreams”

Gardaland Resort, il regno del divertimento per eccellenza, è pronto a chiudere il 2024 con un evento speciale e indimenticabile. La location, celebre per la sua atmosfera magica e unica, si prepara a dare il benvenuto al 2025 con una serata all’insegna di “Jungle Dreams”, un tema che promette di trasportare i partecipanti in un mondo esotico e avventuroso.

Tra animali della giungla, spettacoli sorprendenti e maghi strabilianti, la notte di Capodanno a Gardaland sarà un’esperienza imperdibile, perfetta per grandi e piccini. La serata sarà animata da musica e intrattenimento fino a tarda notte, rendendo ogni momento indimenticabile.

Per chi sceglierà di soggiornare in uno degli hotel del Resort, il Capodanno sarà anche un viaggio tra i sapori. Il Wonder Restaurant del Gardaland Hotel e il Tutankhamon Restaurant del Gardaland Adventure Hotel offriranno menù raffinati, curati nei minimi dettagli. Gli ospiti potranno gustare antipasti a base di tartare e sapori della tradizione rivisitati con creatività. Le portate principali spazieranno tra carni pregiate e piatti di mare dal gusto esotico, senza dimenticare opzioni vegetariane e gluten-free pensate per soddisfare ogni esigenza. Anche i più piccoli troveranno menù dedicati, con piatti semplici e deliziosi studiati appositamente per loro. Il gran finale sarà affidato a dessert ispirati ai tropici e al classico Pandoro veronese, accompagnato da un calice di bollicine per brindare all’arrivo del nuovo anno.

Allo scoccare della mezzanotte, Gardaland Resort festeggerà non solo l’arrivo del 2025, ma anche un traguardo speciale: il 50° anno di attività. Questo anniversario celebra una storia ricca di emozioni e avventure, con la promessa di aprire le porte a nuove esperienze e progetti pensati per incantare le generazioni future.

Il pacchetto, a partire da €233 a notte per persona, include il Veglione Jungle Dreams, una serata di festa con tema esotico. L’offerta comprende un soggiorno di almeno 2 notti in uno degli hotel a tema di Gardaland, con colazione inclusa, e l’accesso a Gardaland Park, alla Miniland di LEGOLAND e al Gardaland SEA LIFE Aquarium.