Girard-Perregaux svela il nuovo Casquette 2.0: design audace e creatività

Girard-Perregaux, la storica manifattura svizzera d’orologi di lusso, rinnova ancora una volta la sua tradizione di design innovativo e audace con il lancio di una nuova versione del Casquette. Questa reinterpretazione sottolinea l’approccio del brand al design unico e alla sperimentazione con forme non convenzionali. Con questo nuovo Casquette, Girard-Perregaux omaggia non solo i collezionisti, ma anche il suo retaggio creativo, che affonda le radici in icone come il leggendario Tre Ponti, il Laureato e il Deep Diver.

Nel 1971, Girard-Perregaux è stata pioniera nell’introduzione dei primi orologi al quarzo prodotti in serie in Svizzera, definendo la frequenza di 32.768 Hz, che è diventata il riferimento universale per tutti gli orologi al quarzo. La tecnologia al quarzo, apprezzata per la sua precisione, ha rivoluzionato il settore e ispirato innovazioni come i display a LED, che all’epoca erano simbolo di modernità assoluta.

Nel 1976, nel pieno di questa rivoluzione tecnologica, Girard-Perregaux ha presentato il primo Casquette. Con il suo display tubolare futuristico e la cassa affusolata, questo modello si ispirava all’estetica fantascientifica dell’epoca, diventando rapidamente una delle icone del brand. Il nome “Casquette” è nato dal mondo dei collezionisti, che lo hanno poi ufficialmente consacrato.

Girard-Perregaux ha sempre valorizzato il legame con la sua comunità di collezionisti, instaurando un rapporto diretto attraverso eventi esclusivi, visite in manifattura e i social media. Nel 2022, rispondendo alle richieste della sua community, la Manifattura ha lanciato il Casquette 2.0, una versione aggiornata dell’iconico modello del 1976. Il Casquette 2.0 mantiene il design inconfondibile del predecessore, ma presenta una cassa in ceramica nera e titanio con pulsanti in titanio, una scelta che ne esalta l’estetica vintage con un tocco contemporaneo.

Consapevole dell’affetto che circonda il Casquette, Girard-Perregaux ha recentemente deciso di lanciare una nuova versione limitata di questo modello. La nuova edizione, presentata nel 2024, è realizzata in titanio grado 5 con pulsanti in oro giallo 18 carati, un richiamo ai modelli originali degli anni ’70. Ogni dettaglio è studiato per garantire comfort e stile, inclusa la fibbia regolabile in titanio che permette di adattare il bracciale con precisione.

Il Casquette 2.0 è alimentato dal calibro GP03980, che aggiunge funzioni moderne come il cronografo, il secondo fuso orario e la data segreta, senza rinunciare alla possibilità di indicare mese, anno, ore e minuti, proprio come l’originale. Grazie alla compatibilità con i modelli Casquette del 1976, Girard-Perregaux conferma il suo impegno verso la durabilità e la funzionalità anche nei modelli storici. Questo calibro, infatti, permette di evitare l’obsolescenza del Casquette, rendendolo uno dei pochi orologi al quarzo funzionali del suo tempo ancora utilizzabili oggi.

La community è parte integrante della storia di Girard-Perregaux. I collezionisti, appassionati e creativi, sono coloro che, con i loro soprannomi e idee, hanno contribuito a dare identità ai modelli più iconici della Manifattura. Per questo, dal 31 ottobre al 14 novembre 2024, Girard-Perregaux darà la possibilità ai possessori di un orologio del brand di prenotare in anteprima il nuovo Casquette 2.0.

Dopo questa esclusiva finestra di prenotazione, l’orologio sarà disponibile presso le boutique selezionate e i rivenditori autorizzati. Questa nuova referenza, prodotta in edizione limitata di 820 esemplari, sarà l’ultima celebrazione del Casquette, un modello che ha saputo unire passato e futuro, conquistando i cuori dei collezionisti di tutto il mondo.