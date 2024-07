Google Gemini: nuove funzionalità Flash 1.5, risposte più veloci e precise

Google ha appena annunciato delle novità entusiasmanti per Gemini, il loro assistente digitale che ha già conquistato molti utenti grazie alla sua efficienza e utilità. Le nuove funzionalità promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti, rendendo Gemini ancora più accessibile e performante. Ecco tutti i dettagli:

Gemini 1.5 Flash: Risposte Più Veloci e Precise

La versione Flash 1.5 di Gemini è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. Questa versione avanzata offre risposte più rapide e utili, con significativi miglioramenti nel ragionamento e nella comprensione delle immagini. L’aggiornamento è accessibile sia sul web che sui dispositivi mobili e supporta 40 lingue in oltre 230 paesi e territori. Questa estensione delle funzionalità di Gemini rende l’assistente digitale un compagno ancora più indispensabile per chiunque abbia bisogno di informazioni precise e tempestive.

Collegamenti a Contenuti Correlati: Una Ricerca più Approfondita

Una delle nuove funzionalità di Gemini è la possibilità di visualizzare collegamenti a contenuti correlati durante le ricerche. Questa innovazione facilita l’esplorazione di siti web utili per approfondire i temi di interesse, riducendo le allucinazioni e semplificando la ricerca di informazioni accurate. Con questa funzione, Google continua il suo impegno nel fornire strumenti che aiutano gli utenti a ottenere il massimo dalle loro ricerche online.

Espansione di Gemini in Google Messaggi

Un’altra importante novità riguarda l’implementazione di Gemini in Google Messaggi, che sarà gradualmente estesa allo Spazio Economico Europeo (SEE), al Regno Unito e alla Svizzera, con l’Italia che seguirà a breve. Gli utenti potranno chattare con Gemini in nuove lingue appena aggiunte, come francese, portoghese e spagnolo, rendendo l’assistente digitale ancora più versatile e utile in contesti multilingue.

Accesso Globale per gli Adolescenti

A partire dalla prossima settimana, Google espanderà l’accesso a Gemini agli adolescenti a livello globale, in oltre 40 lingue, incluso l’italiano. Gli adolescenti che soddisfano l’età minima richiesta per gestire un Account Google potranno utilizzare Gemini per ottenere supporto nella comprensione delle materie scolastiche, prepararsi per l’università o ricevere aiuto con progetti creativi. Questa iniziativa mira a fornire strumenti educativi avanzati ai giovani, supportandoli nel loro percorso di apprendimento e sviluppo personale.