Concerto di Capodanno al Circo Massimo: Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei sul palco

Il terzo edizione del concerto di Capodanno al Circo Massimo è stata ufficialmente annunciata, e promette di essere un evento straordinario per salutare l’arrivo del 2025. Quest’anno, sul palco si esibiranno tre tra i più celebri artisti della scena musicale contemporanea: Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei. L’evento, che avrà luogo il 31 dicembre dalle 21.30, sarà condotto dalle voci di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato: “E’ bello che un anno impegnativo come quello giubilare possa essere salutato con una serata musicale di qualità, dedicata ai giovani e aperta a chiunque voglia unirsi ad un clima di festa e divertimento. Ancora una volta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno abbiamo scelto una location d’eccezione come il Circo Massimo e i nomi di grandi artisti, in vetta alle classifiche. L’obiettivo è quello di far trascorrere una notte unica a tutti coloro che avranno voglia di condividere con Roma un momento di festa e di allegria”.

L’Assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport, Alessandro Onorato, ha aggiunto: “Siamo felici di annunciare, per il terzo anno, il grande concertone gratuito per Capodanno al Circo Massimo. Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei sono tre artisti che riempiono palazzetti e arene: offrire alla città, e soprattutto ai giovani, la possibilità di vederli dal vivo senza pagare il biglietto ci riempie di gioia perché purtroppo esistono migliaia di ragazzi che non possono permetterselo. Noi quindi dobbiamo lavorare per includere tutti e costruire una città dove musica e intrattenimento siano dei diritti, non dei privilegi”.

Il concerto, reso possibile grazie al supporto di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, sarà completamente gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno in un luogo simbolico come il Circo Massimo. Dopo le performance live di Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei, la festa continuerà con lo show di Don Cash e un DJ set di Mauro Zavada Mandolesi di Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS.

Non solo un evento musicale, ma anche un’occasione per attrarre turisti e generare impatto economico sulla città, il Concertone di Capodanno al Circo Massimo si preannuncia come una notte indimenticabile per tutti coloro che vorranno unirsi alla festa.