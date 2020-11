Gruppo TÜV Italia, nasce un nuovo laboratorio di prove

Il Gruppo TÜV SÜD, fondato nel 1866, è oggi uno degli enti di certificazione, ispezione, test e formazione più noti al mondo e di riferimento tecnico a livello internazionale.

TÜV Italia, fondato nel 1987, ha fatto suo il DNA del gruppo a cui appartiene e negli anni si è impegnato a sviluppare nel nostro paese le attività di testing, dotandosi di competenze e di adeguate strutture di prova. Nel 1998 l’apertura dei Laboratori TÜV Italia, a seguito dell’acquisizione da Olivetti della sua struttura di testing, a cui è seguita nel 2012 l’acquisizione di Bytest, laboratorio impegnato nei test sui materiali utilizzati nella produzione di manufatti industriali, che hanno permesso al Gruppo TÜV Italia di diventare negli anni un punto di riferimento a livello nazionale, e non solo.

Nel solco di questa tradizione, oggi il Gruppo TÜV Italia fa un ulteriore e importante passo in avanti con l’apertura a Volpiano del nuovo laboratorio prove, che ospita in un unico polo i Laboratori TÜV Italia e quelli Bytest, precedentemente dislocati sempre in Piemonte ma in sedi diverse. Il progetto, iniziato nell’estate del 2019 e terminato a tempo record nonostante il rallentamento dovuto al lockdown, ha visto un intervento radicale su una struttura già esistente, trasformandola in quello che è oggi: uno dei laboratori di prova indipendenti più grandi d’Europa, di riferimento per aziende di tutti i settori industriali, anche di quelli più sofisticati e all’avanguardia.

“L’apertura di questo nuovo laboratorio di prove dimostra il nostro impegno nei confronti della nostra filiale italiana ed è un segnale importante che inviamo sia ai nostri clienti in Italia che a quelli di tutta l’Europa Occidentale – soprattutto in questi tempi difficili di pandemia e di difficile contesto economico. E i miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo”, ha dichiarato Axel Stepken, Presidente del Consiglio di Amministrazione di TÜV SÜD.

Complessivamente il nuovo laboratorio consta di una superficie di 8000 mq, suddivisi tra una palazzina destinata agli uffici di 2000 mq e un capannone di 6000 mq che accoglie le numerose strutture di prova, e tra queste due veri fiori all’occhiello: una grande e moderna camera semianecoica dove vengono eseguiti test di compatibilità elettromagnetica e un nuovo bunker per le prove non distruttive radiografiche.

Questo nuovo laboratorio di prove del Gruppo TÜV Italia ha richiesto un investimento di circa 15 milioni di euro e i piani di sviluppo per i prossimi 5 anni prevedono un investimento medio annuale di circa il 7-8% del fatturato generato.

“Siamo molto orgogliosi che il progetto abbia preso finalmente vita e che il laboratorio sia ora operativo – ha affermato Oliver Jacob, CEO di TÜV Italia e della Region Western Europe per il Gruppo TÜV SÜD . Il nostro Gruppo ha deciso di investire anche durante questo delicato periodo perché crede fermamente nello sviluppo in Italia e nelle sue prospettive industriali”.

L’attività dei laboratori non si esaurisce con le prove sui prodotti, a queste se ne aggiungono altre come la certificazione di prodotto in accordo alle Direttive di riferimento, e con essa il rilascio del marchio ottagonale TÜV SÜD, la marcatura CE, attività ispettive e verifiche sui prodotti e sui punti vendita, omologazioni su componenti automotive, il supporto tecnico lungo l’intero processo di realizzazione di un prodotto, dalle fasi di progetto fino alla sua commercializzazione.