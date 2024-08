Gucci e Jannik Sinner: l’incontro perfetto tra eleganza e sport

Gucci continua a celebrare il connubio tra lusso e lifestyle, riaffermando il proprio legame con il mondo dello sport, una dimensione profondamente radicata nella tradizione della Maison. In un nuovo capitolo di questa fusione, il brand ha scelto come protagonista Jannik Sinner, numero 1 nel ranking ATP e Global Brand Ambassador di Gucci, per un ritratto che incarna l’essenza del marchio.

Nella nuova campagna, Sinner indossa un paio di occhiali da sole classici in acetato, reinterpretati in chiave contemporanea. Questa scelta stilistica rappresenta perfettamente l’identità di Gucci: una combinazione di tradizione e innovazione che da sempre distingue il brand. La montatura squadrata e avvolgente, arricchita da dettagli come i rivetti e il caratteristico logo Gucci, trasmette un messaggio audace, rispecchiando il percorso del campione di tennis con la Maison.

Il ritratto di Sinner non è solo un’immagine di stile, ma un vero e proprio manifesto di valori condivisi. L’eleganza, reinterpretata da Gucci, si trasforma in uno stile di vita, dove la moda incontra lo sport in una sinergia perfetta. Questo scatto non è solo un omaggio alla bellezza e alla forza del tennis, ma anche un simbolo di come il lusso possa evolversi mantenendo intatto il proprio spirito senza tempo.