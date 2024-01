Harmont & Blaine è Style Partner dell’ AS Roma femminile

Harmont & Blaine fa il suo ritorno sul terreno di gioco annunciando una nuova collaborazione con il club AS Roma.

Il celebre marchio del bassotto diventerà il fornitore ufficiale di stile per le giocatrici della prima squadra femminile, lo staff tecnico e i dirigenti del team. L’azienda offrirà una gamma di capi formali e divise ispirate alla determinazione e all’energia sportiva delle Campionesse d’Italia. Realizzati con materiali tecnici ad alte prestazioni, i capi presenteranno dettagli distintivi che richiamano i colori del Club.

Il guardaroba, debuttante in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus il 7 gennaio, includerà un parka soft shell imbottito, un completo blazer/pantalone in jersey antipiega, il gilet trapuntato in piuma d’oca, la camicia in popeline, la maglia in pura lana, la t-shirt e le calze in cashmere e cotone. Questi elementi saranno disponibili anche in versione maschile per lo staff tecnico, che includerà due modelli di polo.

Ogni indumento sarà contraddistinto da un’etichetta dedicata, caratterizzata dallo stemma di AS Roma e dal bassotto Blaine, la mascotte iconica del marchio che apparirà anche sui capi sotto forma di ricamo a contrasto.

Questa partnership prevede un coinvolgimento significativo del brand nel contesto dello sport femminile, sostenendo le presenze ufficiali delle giocatrici e attivando progetti e contenuti dedicati alle protagoniste del club. Ciò includerà sessioni fotografiche, campagne di comunicazione e partecipazione ad eventi.