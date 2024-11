Husqvarna Mobility lancia la Winter Collection

Con l’arrivo dei mesi più freddi, Husqvarna Mobility presenta due nuovi capi ideali per affrontare l’inverno con stile e calore: il maglione e il cappello Rockstar Husqvarna. Entrambi i prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità e un design esclusivo, progettati per offrire comfort e resistenza anche nelle giornate più rigide.

Il pullover Rockstar, disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, è un capo distintivo che unisce estetica e praticità. Dal look accattivante e dall’animo racing, questo maglione presenta dettagli ispirati al marchio Rockstar Energy, che lo rendono unico e inconfondibile. Perfetto per le giornate fredde, è pensato per accompagnare chi lo indossa in ogni momento, regalando calore e stile.

Il berretto con pon pon, caratterizzato da una grafica bicolor asimmetrica, completa la collezione con un tocco versatile. Ideale per qualsiasi occasione, si adatta facilmente a vari tipi di outfit e occasioni d’uso, offrendo un accessorio pratico e alla moda.

La Winter Collection firmata Husqvarna Mobility è perfetta non solo per affrontare il freddo, ma anche come idea regalo per tutti gli appassionati del marchio svedese. Già disponibile presso i concessionari Husqvarna, questa linea invernale si propone come una scelta esclusiva per chi cerca un abbigliamento che sappia unire funzionalità e stile.