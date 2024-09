Intimissimi celebra l’unicità femminile con la nuova collezione di corsetteria

Intimissimi continua il suo viaggio alla scoperta della bellezza unica di ogni donna con la presentazione della nuova collezione di corsetteria per l’autunno-inverno 2024. In un’atmosfera incantevole e romantica, questa linea di lingerie si distingue per sofisticatezza, preziosità e delicatezza, celebrando la maestria dell’artigianalità italiana.

La proposta di Intimissimi per la nuova stagione abbraccia una palette di colori neutri e dettagli delicati che esaltano la femminilità in tutte le sue sfaccettature. I capi, realizzati con pizzo, ricami e tessuti pregiati, sono disponibili in tonalità come il talco, il rose satin e il nero. Le protagoniste della campagna indossano questi capi con eleganza e naturalezza, trasformando ogni scatto in una tela che racconta un mix perfetto di carattere, dolcezza, forza ed eleganza.

La collezione autunno-inverno 2024 si distingue per i suoi design raffinati e sensuali, arricchiti da trasparenze, incroci e motivi floreali. Intimissimi propone linee come le romantiche “Satin Meets Lace” e “Little Romance”, fino alle più intriganti “Her Beauty” e “In Full Bloom”. Questa varietà di stili è studiata per valorizzare ogni silhouette, permettendo a ogni donna di esprimere la propria personalità attraverso capi che abbracciano la sua bellezza naturale.

Il comfort, elemento imprescindibile per Intimissimi, si fonde perfettamente con lo stile in ogni pezzo della collezione. La versatilità dei capi permette di indossarli sia come lingerie sia come parte di un outfit sofisticato, sottolineando la cura per i dettagli. La nuova collezione Autunno 2024 si rivela quindi l’espressione ideale dell’unicità di ogni donna, celebrata attraverso la bellezza e l’eleganza della lingerie italiana.