Intimissimicares: un percorso “green” nella collezione PE2021

Intimissimi continua il suo percorso green, un sentiero di eco sostenibilità che prosegue lungo un filo verde che si snoda anche all’interno della collezione PE 2021.

Ricche di preziosi dettagli le proposte della famiglia Nature’s Dream, realizzati in pizzo che non solo contiene filato riciclato, ma è anche tinto con coloranti vegetali. I pizzi di questa famiglia sono tinti grazie a una specifica procedura tintoriale che permette ai filati rigenerati di essere colorati secondo le tonalità derivanti da alcune piante, che nel passato erano utilizzate per tingere le fibre naturali.

Ecco allora che viene impiegato l’estratto di clorofilla, il colorante naturale concentrato ottenuto da erba medica, ortica e piante commestibili, ma anche la Noce di Galla – nello specifico, il suo acido gallico e il tannino in essa contenuto – e il caldo legno di castagno. In un’ottica di sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente, questa procedura prevede tra l’altro un notevole risparmio di acqua, in particolare nella fase di nobilitazione a sua volta realizzata con ammorbidenti naturali, per minimizzare l’impatto.

Romantici e raffinati, i capi Nature’s Dream sono stati sviluppati in una palette colori particolarmente delicata, nuance naturali come il sabbia o il menta incorniciano queste proposte dalle shape avvolgenti e raffinate. Nelle tonalità del sand viene proposto il body bicolore e il triangolo imbottito con fascia sotto seno, con possibilità di abbinamento a slip classico o brasiliano.

Esternabili le due proposte nella variante chiara caratterizzate da tintura in noce di galla (cecidio prodotto dalla puntura di vari insetti): blusa e bra top in pizzo saranno i capi perfetti per accendere di glam i look primaverili.

Tra i best seller Intimissimi, il reggiseno a balconcino Elena in pizzo si tinge di una nuance tutta nuova: un verde menta delicato ottenuto dall’estrazione della clorofilla della pianta del castagno e dalla Noce di Galla. Intimissimi lo propone abbinato ad una raffinata culotte a vita alta.

La lavorazione del pizzo, ricercata e sofisticata, rievoca un giardino primaverile che si risveglia lentamente e che dopo il lungo inverno da timidamente il benvenuto alla bella stagione e si prepara a prendere nuovamente vita e colore.

Ogni capo #intimissimicares ha la sua specifica etichetta, un cartiglio sul quale sono riportati con precisione i materiali a minor impatto ambientale con i quali è stato realizzato secondo ottiche di estrema trasparenza. Non solo: attraverso lo scan di uno specifico qr code sarà possibile avere accesso ad ulteriori informazioni su filiera e sostenibilità. Per un presente e un futuro sempre più sostenibile.