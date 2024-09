JACK SAVORETTI: da domani in radio il nuovo singolo “MALINCONIA”

L’estate si avvicina alla fine, lasciando dietro di sé un sapore di malinconia, un sentimento che si riflette nel nuovo singolo di Jack Savoretti, intitolato “Malinconia”. Il brano sarà disponibile per la programmazione radiofonica a partire da domani, venerdì 6 settembre.

Il talentuoso cantautore italo-inglese ha raggiunto picchi di successo incredibili con il suo ultimo album, “Miss Italia”, che si è posizionato tra le prime dieci posizioni in Italia e ha portato il cantautorato italiano alle classifiche europee, inclusa quella inglese e tedesca.

In un’intervista, Savoretti ha condiviso il significato dietro il suo nuovo singolo: “La malinconia scorre nel mio DNA ligure. È quasi una mancanza per il passato colorata da ricordi di felicità che mi fa commuovere. Quando vedo la malinconia negli occhi di chi mi sta davanti, allora sì, mi commuovo”.

I fan italiani avranno presto l’opportunità di abbracciare Jack Savoretti dal vivo durante il suo tour che toccherà i principali teatri del paese a dicembre. Il tour inizierà a Genova, città natale della famiglia Savoretti, il 13 dicembre, con tappe a Venezia, Bologna, Roma e Napoli. In un evento speciale, Milan ospiterà il cantautore il 17 dicembre al Teatro Arcimboldi, per celebrare insieme al pubblico “Miss Italia”, il suo primo album in lingua italiana.

“Miss Italia” non solo ha segnato un grande successo per Savoretti, ma rappresenta anche il suo primo lavoro interamente in italiano dopo una carriera di oltre 10 anni e 7 album pubblicati in inglese. Il disco vanta collaborazioni con artisti del calibro di Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, Natalie Imbruglia e Zucchero.